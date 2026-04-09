Nuevo récord: más de un tercio de los hogares coruñeses ya depende de una pensión de jubilación

La economía doméstica de la provincia de A Coruña consolida una tendencia que se venía dibujando desde hace años y que ahora alcanza un nuevo máximo. Más de un tercio de los hogares tiene como principal fuente de ingresos la pensión de una persona jubilada, un dato que refleja con claridad el peso creciente de este colectivo en el sostenimiento del consumo y de la estabilidad familiar.

Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), correspondientes a 2024, el número de hogares en los que el cabeza económico supera los 65 años se sitúa en 162.524, lo que representa el 34,8% del total, una cifra inédita en la serie histórica.

El avance no es puntual. A lo largo de la última década, el porcentaje de familias que depende de una pensión ha ido aumentando de forma constante, supera ya ampliamente los niveles previos a la crisis financiera (27,2% en 2008) y se aleja de los registros de finales de los años dos mil.

En comparación con hace una década, cuando la cifra era del 32,5%, se ha registrado un aumento de más de dos puntos. Dentro de estos 162.000 hogares coruñeses están aquellos en los que vive solo un jubilado; en los que vive una pareja de pensionistas y en los conviven con hijos y nietos y son los que más cobran de toda la unidad familiar.

Demografía

Este incremento responde, en primer lugar, a una cuestión demográfica. La provincia envejece a un ritmo sostenido y cada vez hay más personas en edad de jubilación. La pirámide poblacional se estrecha por la base y se ensancha en los tramos superiores, lo que se traduce en un mayor número de hogares encabezados por pensionistas y, por extensión, en una mayor dependencia de estos ingresos.

Pero la explicación no es únicamente demográfica. El mercado laboral también juega un papel determinante. Aunque las tasas de empleo han mejorado en los últimos años, la calidad de los salarios sigue siendo limitada para una parte relevante de los trabajadores.

La combinación de sueldos ajustados y un coste de la vida al alza dificulta que muchos hogares puedan sostenerse solo con ingresos procedentes del trabajo.

En este contexto, la pensión actúa como un ancla de estabilidad. En numerosos hogares, sobre todo en aquellos donde conviven varias generaciones, el ingreso del jubilado se convierte en el principal soporte para afrontar gastos corrientes como la alimentación, los suministros o la vivienda. La función redistributiva de estas prestaciones trasciende así al propio beneficiario y se extiende al conjunto de la unidad familiar.

La evolución de los últimos años muestra que este fenómeno no se limita a episodios de crisis económica. Ni siquiera en los momentos más duros de la recesión se alcanzaron niveles de dependencia tan elevados como los actuales. Esta dinámica apunta a un cambio estructural en el modelo de sostenimiento de los hogares, en el que las pensiones ganan protagonismo de forma sostenida.

Consumo estable

Las implicaciones de esta realidad son múltiples para la economía coruñesa. Por un lado, garantiza un cierto nivel de consumo estable, ya que las pensiones ofrecen ingresos relativamente previsibles. Por otro, evidencia la fragilidad de una parte del tejido laboral, incapaz de generar rentas suficientes para sustituir ese papel.

A medio plazo, la tendencia plantea interrogantes relevantes. El progresivo envejecimiento de la población y la elevada dependencia de las pensiones obligan a reflexionar sobre el equilibrio entre generaciones y sobre la capacidad del sistema para mantener este nivel de cobertura en el futuro. Mientras tanto, en el presente, los jubilados continúan siendo una pieza clave en la economía cotidiana de miles de hogares coruñeses.

Este patrón también condiciona el comportamiento del consumo local, más ligado a ingresos estables que a ciclos económicos, y limita la capacidad de ahorro de los hogares más jóvenes. Al mismo tiempo, incrementa la exposición de muchas familias a cualquier cambio en el sistema de pensiones o en su poder adquisitivo real.