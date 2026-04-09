Portugueses, venezolanos e italianos lideran las compras de viviendas por extranjeros en Galicia con un récord de más de 2.200 en 2025

Sin la demanda de los extranjeros, no se entendería del todo el actual ciclo expansivo del mercado inmobiliario en España. También en Galicia, un territorio que en otros momentos de bum del ladrillo pasó más desapercibido para los foráneos. ¿Qué hay de diferente esta vez? Que la comunidad entra de lleno en el fortísimo incremento de la población migrante en el empleo. Ese fenómeno y la consolidación de Galicia como segunda residencia llevan las transacciones a un nuevo récord. A lo largo de 2025 se hicieron con 2.202 pisos y casas tras un incremento del 11,3% respecto al ejercicio anterior, según el balance del Consejo General del Notariado. En comparación con los niveles prepandemia, el volumen de operaciones se disparó el 130%.

La evolución en Galicia contrasta con el ligero descenso en el conjunto del Estado. Los extranjeros compraron en total 138.254 viviendas, un 0,8% menos que en 2024. Comunidad Valenciana se sitúa en cabeza con algo más de 39.300, a pesar de la bajada anual del 5,2%. Le siguen Andalucía, con 25.947 (1,4% de alza); y Cataluña, cerca de las 22.500 (4,1%). Seis de cada diez fueron adquisiciones de foráneos ya residentes aquí, unas 85.473, entre los que sí crece la comercialización de inmuebles: 5,3%. Las compras por parte de extranjeros que viven fuera de España menguaron el 9,4%. Británicos y marroquíes lideran las transacciones de viviendas en el colectivo con el 7,9% y el 7,8%, respectivamente, de las operaciones.

Compra de viviendas por parte de extranjeros en Galicia / Hugo Barreiro

En Galicia destacan portugueses (9,7% de las compras de foráneos), venezolanos (6,1%), italianos (5,1%), alemanes (4,2%), colombianos (4%), británicos (4%), chinos (3,9%), marroquíes (3,9%), estadounidenses (2,7%) y argentinos (2,4%). Hay importantes cambios respecto al ranking de 2024. Los procedentes de Venezuela se aúpan del tercer al segundo lugar; desaparecen los rumanos y los franceses de las nacionalidades con más peso; y los de EE UU se desploman, lejos del top 5 en el que estaban. Pese a la intensa subida, la comunidad se mantiene a la cola de la demanda de extranjeros con apenas el 2,5% de las operaciones, como refleja también el análisis de los Registradores de la Propiedad.

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Por provincias, en Pontevedra reinan los portugueses (15%), seguidos de italianos (6%) y estadounidenses (4%). Los ciudadanos de origen luso sobresalen también en Ourense (28%), junto a venezolanos (12%) y búlgaros (3%). Los venezolanos van en primera posición en A Coruña (8%), por delante de alemanes (5%) y chinos (5%). Los principales orígenes en Lugo son Colombia (13%), Marruecos (8%) y Reino Unido (7%).