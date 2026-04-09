Qué es Trison, la multinacional coruñesa afectada por un incendio en Sada que cuenta con Inditex entre sus históricos proveedores

La multinacional coruñesa Trison se recupera de un incendio originado esta madrugada en sus instalaciones ubicadas en el polígono industrial del Espíritu Santo, en Sada. Los 200 empleados de la compañía tecnológica, que cuenta con Inditex, Abanca y Real Madrid entre sus proveedores, continúan operativos gracias a los sistemas de teletrabajo, según ha confirmado el director de Proyectos, Rubén Losada. Está previsto que el personal pueda volver a utilizar su sede en Sada.

Puntera en su sector y líder europeo en digitalizar espacios físicos, Trison está especializada en sistemas audiovisuales, pantallas, sonido y tecnología interactiva. Desarrolla una media de 6.500 proyectos anuales en más de 100 países y opera a través de 23 oficinas ubicadas en 15 países de Europa, Asia y América. Utiliza las nuevas tecnologías para crear innovadores ecosistemas de marketing, así como nuevas formas de interacción visual, auditiva e incluso olfativa con el cliente.

“Nuestra empresa tiene la habilidad de liderar un sector a nivel europeo, el de la integración de sistemas audiovisuales, desde Sada. Y por tanto también tenemos la obligación y la responsabilidad de estar siempre a la cabeza de la tecnología para que nuestros clientes puedan acceder a las soluciones que van a necesitar en el futuro”, explicaba en una entrevista a LA OPINIÓN su CEO, Alberto Cáceres.

Cuando el fondo de inversión luxemburgués L-Gam compró el 70% de la firma coruñesa en noviembre de 2024 y sustituyó al fondo español Portobello Capital como principal accionista de la compañía coruñesa, Carlos Saavedra se mantuvo en la presidencia de Trison y pasó a ocupar un puesto en el consejo, al igual que el consejero delegado Alberto Cáceres, que también dispone de una silla en el comité, que no tenía cuando Portobello Capital era el máximo accionista.

Entre las últimas adquisiciones de la multinacional, figuran la alemana InfraStor GmbH, especializada en infraestructuras digitales, señalización digital, automatización de edificios y servicios IT integrados, además de la británica Pioneer Group, proveedora de soluciones audiovisuales, infraestructuras en la red y servicios eléctricos. Esta última operación, ha contribuido a reforzar su mercado en el Reino Unido y a potenciar sus capacidades en sectores como hospitalidad, soluciones tecnológicas como QSR para restaurantes de servicio rápido, así como servicios para estadios, entornos corporativos y pequeño comercio.

También en 2024 la tecnológica coruñesa compró la firma Yellow Bricks, que apuesta por la interacción de los fans en el deporte. La adquisición de esta compañía malagueña, con experiencia con clubes de LaLiga de fútbol y la ACB de baloncesto, le permitió ampliar su presencia en el mundo del deporte, ejecutar proyectos y prestar servicios a más de 25 clubs y asociaciones deportivas.

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Ya en 2017, Trison marcó un hito al colocarse entre las firmas proveedoras de servicios relacionados con la construcción del AVE entre Medina y La Meca, una obra cumbre de ingeniería adjudicada a un consorcio de empresas españolas y un presupuesto inicial de 7.000 millones de euros. Fue en este mismo año, cuando Trison y otro proveedor histórico de Inditex como Cándido Hermida abrían sus puertas a la prensa nacional e internacional para mostrar el efecto tractor de la multinacional textil en su entorno. Ambas firmas arrancaron con el gigante fundado por Amancio Ortega y hoy son líderes en sus respectivos sectores.