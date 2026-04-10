La biotecnológica gallega Zendal refuerza su liderazgo en sanidad animal con la aprobación de la vacuna trivalente contra la lengua azul

La biotecnológica Zendal, cuya matriz tiene sede en O Porriño (Pontevedra), ha obtenido la autorización de comercialización de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para la primera vacuna trivalente frente a la lengua azul en ganado ovino, dirigida contra los serotipos 1, 4 y 8 del virus. El visto bueno comunitario sitúa a la compañía gallega en una posición de referencia dentro de la sanidad animal europea y abre la puerta a una estrategia de inmunización más sencilla y eficiente en uno de los frentes sanitarios que más preocupa al sector ganadero.

La nueva vacuna, que se comercializará bajo la marca "Bluevac BTV", está indicada para la inmunización activa del ovino con el objetivo de prevenir la viremia causada por esos tres serotipos, considerados entre los de mayor impacto epidemiológico. Su principal valor añadido radica en que permite actuar frente a tres variantes del virus que pueden circular de manera simultánea, un escenario cada vez más habitual en Europa y especialmente sensible para las explotaciones por sus consecuencias sanitarias, productivas y económicas.

Con esta autorización por procedimiento centralizado, Zendal refuerza un catálogo en el que ya contaba con vacunas monovalentes y bivalentes frente a la lengua azul. El salto a una solución trivalente supone, además, una ventaja operativa para el campo: simplifica las campañas de vacunación, reduce la complejidad logística y facilita la planificación sanitaria en las explotaciones. En un contexto de creciente presión epidemiológica, la disponibilidad de herramientas que concentren protección frente a varios serotipos se interpreta como una mejora relevante para la gestión veterinaria y para la rentabilidad de las granjas.

Enfermedad que transmite un mosquito, como la EHE

La lengua azul es una enfermedad vírica transmitida por vectores que afecta a rumiantes y que en los últimos años ha obligado a reforzar la vigilancia, la bioseguridad y los programas de vacunación en buena parte del continente. Su control resulta clave no solo para proteger la cabaña ganadera, sino también para limitar pérdidas económicas, evitar restricciones comerciales y sostener la actividad en el medio rural. En ese escenario, la nueva vacuna de Zendal se presenta como una respuesta adaptada a una realidad epidemiológica más compleja, marcada también por los efectos del cambio climático sobre la expansión de los vectores.

La comercialización de esta vacuna en España y Portugal correrá a cargo de Vetia Animal Health, la filial del grupo especializada en sanidad animal. El lanzamiento consolidará la presencia de Zendal en dos mercados especialmente atentos a la evolución de la enfermedad y a la necesidad de disponer de soluciones ágiles para proteger tanto la producción como el bienestar animal.

El grupo llega a este nuevo hito con una trayectoria ya consolidada. Durante 2025 distribuyó internacionalmente 48 millones de dosis de vacunas frente a la lengua azul, correspondientes a los serotipos 1, 3, 4 y 8, además de 8 millones de dosis contra la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), otra patología vírica transmitida por vectores que ha ganado protagonismo en la agenda sanitaria veterinaria. En total, Zendal superó los 55 millones de dosis suministradas entre ambas enfermedades el pasado año.

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Ese liderazgo ya se había visto reforzado en 2025, cuando la EMA autorizó, en un contexto de emergencia sanitaria, la vacuna del grupo frente al serotipo 3 de la lengua azul para bovinos y ovinos, así como Hepizovac, presentada como la primera vacuna frente a la EHE para bovinos. Con la nueva autorización de Bluevac BTV, la compañía gallega amplía su capacidad de respuesta ante distintos escenarios epidemiológicos y afianza su posición en Europa dentro del desarrollo de vacunas víricas para sanidad animal.