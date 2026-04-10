España descarta problemas de combustible en sus aeropuertos porque produce el 80% de su consumo

España descarta problemas de suministro en sus aeropuertos porque alrededor del 80% del consumo se produce en el propio país. Y, del 20% restante, solo el 11% viene de Oriente Medio, según ha vuelto a reiterar este viernes el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara. En línea con las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que aseguró este jueves que en el país todavía existen reservas y las refinerías están maximizando su producción de "jet".

"Estamos en una situación muy favorable", dijo entonces la vicepresidenta, en comparación con otros países que sí importan la mayoría del combustible para la aviación que consumen, como puede ser el caso de Reino Unido. En este sentido, la asociación ACI Europe, que representa a los aeropuertos de la Unión Europea, ha advertido este jueves que si el tránsito por el estrecho de Ormuz no se reanuda de forma "significativa y estable en las próximas tres semanas, la escasez sistémica de combustible para aviones se convertirá en una realidad", según una información del Financial Times.

El gestor aeroportuario español, Aena, ya trasladó este jueves en un mensaje en sus redes sociales que "según la información facilitada por las empresas de almacenamiento de combustible, nada hace indicar que en los aeropuertos españoles haya un problema de suministro en estos momentos".