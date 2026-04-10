Galicia prolonga su gran dependencia de los combustibles fósiles en plena sacudida energética por la guerra de Oriente Próximo

El estallido de la guerra en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz afloran la extrema fragilidad de Occidente respecto a las importaciones en general y las de gas y petróleo en particular. Como ocurrió ya tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, provocando una de las mayores crisis energéticas que se recuerdan. Los países europeos se han visto obligados a sacar del cajón medidas para paliar el impacto de los ataques de EE UU e Israel con Irán, uno de los diez mayores productores de crudo y el segundo con mayores reservas de gas natural. Aunque solo el 4% de los barriles de petróleo que pasan por Ormuz se dirigen a la UE, ningún lugar del mundo queda al margen de la sacudida en los precios y de las enormes oscilaciones en las cotizaciones desde que arrancó el conflicto por las idas y venidas también en el discurso del presidente estadounidense Donald Trump. Y el terremoto va para largo. «Incluso si esa paz llegara mañana, no volveríamos a la normalidad en un futuro previsible», afirmó la semana pasada Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía.

«La lección de fondo de la crisis derivada del conflicto de Oriente Medio es que depender de combustibles fósiles limita nuestra autonomía y nos hace más vulnerables», recordó ayer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. «La mejor apuesta es acelerar la transición energética —añadió—. Nos prepara para eventos futuros y nos aporta más seguridad y competitividad».

Galicia es una alumna aventajada en la transición... eléctrica. Pero la electricidad es solo una de las muchas fuentes de energía que ahora mismo se tratan y consumen. El 59,7% de la demanda energética en la comunidad, de hecho, se cubre con combustibles fósiles traídos desde otros países, según recoge el balance que acaba de publicar el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) con los datos de 2024. La dependencia energética se incrementó ligeramente desde el 59,6% del ejercicio anterior y se sitúa muy por encima del techo del 50% fijado para todo el país en 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

La energía primaria, que suma todos los recursos susceptibles de ser transformados para tener productos aptos para el consumo, alcanzó 11.291 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep), un 4,8% más. Menos de una cuarta parte, 2.757 ktep, tiene carácter autóctono. Principalmente agua (929 ktep gracias a la intensa pluviosidad del año), viento (773) y biomasa (675). Esta parte de la cesta aumentó el 5,1%.

Distribución del consumo energético en Galicia / Hugo Barreiro

Importaciones

La materia prima importada subió el 4,7%, hasta las 8.534 ktep. Se reparten entre las 5.456 ktep de crudo de petróleo, 853 ktep en productos petrolíferos, 2.032 ktep de gas natural y 193 ktep de biocarburantes. Con dos evoluciones muy diferentes entre el gas, con una caída del 18% en las compras, y el crudo de petróleo, que se elevó el 19,2%. Los puertos gallegos concentraron el 8,4% del total de descargas del oro negro en España. El 96,1% de todas las importaciones tuvieron como destino la refinería de Repsol en A Coruña, donde entraron 6.241 ktep de crudo y productos petrolíferos.

En el caso del gas, las instalaciones de Reganosa en Mugardos recibieron el 12,7% del total nacional, 2.240 ktep. «De ellos, se cargaron con destino internacional 101 ktep como consecuencia de la localización estratégica de esta planta», señala el Inega. La producción rebasó los 2.000 ktep, incluyendo las inyecciones al gasoducto y la carga de camiones cisterna.

Con esa energía primaria, restadas las pérdidas, Galicia sacó 9.918 ktep disponibles para usos energéticos: 2.084 en electricidad, 393 en biocarburantes, 669 de gas natural, 4.617 en productos petrolíferos, 1.261 en combustibles convencionales para uso término, 457 en renovables de uso térmico también y 217 en calor de cogeneración. Buena parte se exporta. Concretamente, el 47,5% en 2024. Destacan dos energías: electricidad (1.015 ktep) y productos petrolíferos (2.770).

Peso de las renovables

A pesar de esa fuerte dependencia de las importaciones fósiles, las energías renovables «siguen manteniendo un papel fundamental dentro del escenario energético gallego». Aportaron el 48% del consumo de energía final, batiendo así el objetivo del 42,5% del PNIEC para final de la década. El músculo verde eléctrico es fundamental. Durante 2024, las fuentes limpias representaron el 85,2% del mix y su generación supera con creces la demanda interna en la comunidad de hogares e industrias: el 137,8%.

La electricidad en Galicia ascendió a 1.105 ktep de los 5.024 del consumo energético al completo en la comunidad. ¿Cuáles son los sectores que más electricidad exprimen? Los servicios con 352 ktep. Le siguen los hogares con 348 y la industria con 335. Hubo 50 ktep que el propio sector eléctrico necesitó para las hidráulicas de bombeo. El transporte solo tiró de 20 ktep de electricidad en 2024, la gran asignatura pendiente para dar un salto en la descarbonización de la economía regional.

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El calor recuperado en las centrales de cogeneración se situó en 217 ktep; 1.261 los combustibles convencionales de uso térmico (gas natural y productos petrolíferos, sobre todo); 457 ktep fueron renovables de uso térmico; y 1.984 ktep en combustibles para el transporte, dominados por derivados del crudo (1.847).