Indra presenta su plan para crecer y atraer talento en Galicia
La compañía quiere poner en valor su compromiso con la comunidad «como territorio clave para el desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas», además de la generación de empleo cualificado y estable
R. V.
Indra Group presenta este viernes en Vigo su «Plan de crecimiento y atracción de talento en Galicia». En un acto que tendrá lugar en la Sede Afundación, la compañía quiere poner en valor su compromiso con la comunidad «como territorio clave para el desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas», además de la generación de empleo cualificado y estable.
El evento contará con la participación de un nutrido grupo de representantes de distintas áreas de la empresa, además del alcalde de Vigo, Abel Caballero, o representantes de la Xunta, entre ellos la directora general de Formación y Cualificación para el Empleo, Zeltia Lado, y la directora general de Estrategia Industrial y Suelo Empresarial, Margarita Ardao. También está prevista la asistencia de Natalia Caparrini, vicerrectora de Estudiantado y Empleabilidad de la Universidad de Vigo.
La jornada, que comenzará a las 11.30 horas, se dividirá en dos bloques con mesas redondas centradas en el «Plan de crecimiento de Indra Group en Galicia» por un lado y «Oportunidades y Desarrollo Profesional» por otro.
Indra cuenta con presencia en la ciudad de Vigo con una sede dirigida por Ruth Escarda, que será una de las moderadoras del evento. Además, es el principal inversor de la planta de chips fotónicos Sparc Foundry tras invertir 20 millones de euros para hacerse con el 37% de la firma, cuya planta está en construcción en el polígono de Valladares.
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