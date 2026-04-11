«En liquidación»: cierra la cadena de moda Emilio Iglesias, con una tienda en A Coruña
La compañía fue fundada en 1967 y preservaba su carácter familiar
Lara Graña
Su presencia en las calles gallegas no era masiva, pero sí significativa. Bajo la marca Emilio Iglesias y fundada en el año 1967, la compañía llegó a tener cerca de una veintena de puntos de venta en la comunidad, cinco de ellos en la provincia coruñesa (uno en la calle Barcelona de A Coruña). Pero baja la persiana, como ha comunicado al juzgado e informa a sus clientes a través de su página web, donde muestra un llamativo «liquidación por cierre». El grupo ha cerrado la comercialización online y está liquidando stock únicamente en los establecimientos físicos. Ha sido siempre una empresa familiar que operaba bajo la mercantil Veiga Vilariño SL —Emilio Iglesias era la marca comercial—, con sede en Vila de Cruces.
La cadena arrancó en sus inicios como fabricante de prendas de punto, pero a mediados de los años 80 inició una segunda etapa como fabricante y mayorista de prendas de corte y confección de señora.
«Nuestra filosofía es ofrecer un producto actual y de calidad, con el mejor asesoramiento prestado por un personal altamente cualificado. En todas nuestras tiendas hay siempre una o más personas con más de 5 años de antigüedad en la empresa, lo que nos ayuda a garantizar un excelente nivel de servicio, asesoramiento y profesionalidad», reza su página web oficial.
Durante su etapa como fabricantes, la compañía tenía su propia planta de confección y hasta 500 personas llegaron a formar parte de su plantilla.
Los ingresos de explotación del último ejercicio del que se disponen cifras cerradas, el de 2024, se situaron ligeramente por encima de los 4 millones de euros, con números rojos por más de 100.000 euros.
Emilio Iglesias bajará la persiana a sus tiendas de A Coruña, Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, A Estrada, Lugo, Ribeira, Santiago, Carballo y Ferrol.
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