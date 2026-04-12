Galicia sigue lejos de cerrar la brecha económica con España: ¿por qué no converge con el resto del Estado?

Galicia ha mejorado sus principales indicadores económicos en las últimas tres décadas, pero ese avance no ha sido suficiente para cerrar la distancia con la media española.

El informe El stock del capital y servicios en España y su distribución territorial y sectorial, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, muestra que la comunidad continúa por detrás en variables clave como la renta por habitante o la productividad, pese a la evolución positiva registrada desde mediados de los años noventa.

En 2025, el PIB per cápita gallego se situó en 31.663 euros, lo que equivale al 92,7% de la media nacional. Es decir, la economía gallega genera menos riqueza por habitante que el conjunto de España. Algo similar ocurre con la productividad del trabajo, que alcanza el 97,6% del promedio estatal. Aunque la distancia es menor en este caso, la capacidad de generar valor por trabajador sigue siendo inferior.

La comunidad aporta el 5,1% del PIB nacional, una cifra muy alineada con su peso en población y empleo. Esto refleja que, en términos generales, Galicia mantiene una posición proporcional dentro de la economía española. Sin embargo, cuando se analizan los indicadores de capital —es decir, los recursos productivos acumulados— la situación cambia.

Estructura del capital en Galicia / L. O.

El capital por habitante (recursos productivos por persona) se sitúa en el 88,1% de la media nacional, mientras que el capital por trabajador (recursos productivos por empleado) alcanza el 92,8%. En ambos casos, Galicia dispone de menos recursos productivos por persona que otras comunidades.

También es inferior (83,2%) la intensidad de capital por superficie (capital por kilómetro cuadrado), lo que refleja una menor concentración económica. Solo el capital en relación con el PIB (95,1%) se aproxima a la media española, aunque también se mantiene ligeramente por debajo.

Esta menor dotación de capital, apunta el estudio, ayuda a explicar por qué la economía gallega no ha logrado converger plenamente con las regiones más dinámicas del país. Aunque ha crecido, no lo ha hecho a un ritmo similar al del conjunto de España, lo que impide reducir la brecha existente.

Uno de los factores clave está en cómo se distribuye ese capital. Una parte muy relevante se concentra en vivienda y construcción. Solo el capital residencial (valor de las viviendas construidas) supera los 132.000 millones de euros, lo que refleja el peso que sigue teniendo el ladrillo dentro de la economía gallega.

Inversiones en tecnología

En cambio, las inversiones en ámbitos más vinculados al conocimiento, como las tecnologías de la información o la investigación, tienen una presencia más limitada en comparación con otras comunidades.

Este desequilibrio tiene consecuencias directas. Los activos tecnológicos y los intangibles generan mayor valor añadido y mejoran la productividad. Su menor desarrollo en Galicia limita la capacidad de las empresas para crecer, innovar y competir en sectores de mayor valor, explican los autores del estudio.

Por sectores, el capital se concentra sobre todo en los servicios, como ocurre en el conjunto de España. No obstante, la industria mantiene un peso relevante en Galicia, especialmente en ámbitos como la automoción, la alimentación o la energía. Este tejido industrial aporta estabilidad y empleo, pero no compensa del todo la menor presencia de actividades más intensivas en tecnología.

En conjunto, el informe dibuja una economía que avanza, pero que lo hace sin cambiar su posición relativa dentro del mapa nacional. Galicia mejora sus cifras, pero otras comunidades también lo hacen, e incluso a mayor ritmo en algunos indicadores clave.

La tendencia a medio plazo dependerá de hacia dónde se dirijan las inversiones. El refuerzo de sectores tecnológicos, la digitalización y el impulso de actividades innovadoras aparecen como elementos determinantes para aumentar la productividad y acercar la renta gallega a la media española.