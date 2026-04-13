ACCIDENTE FERROVIARIO
El presidente de Adif califica como "accesorio" el sistema que la UCO utiliza para justificar la rotura en la vía en el accidente de Adamuz
El presidente del administrador ferroviario dice que "no existe" una tecnología para detectar roturas en los carriles de las vías de tren
El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, señaló que el método con el que justifica la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la ruptura en el carril de las vías en el accidente de Adamuz se produjo 22 horas antes del descarrilamiento es "accesorio". El primer directivo del administrador de la infraestructura ferroviaria española explicó que la labor principal del circuito de vía —que detectó una caída de corriente en la vía— es detectar la presencia de un tren, no fracturas en carriles.
En una comparecencia sobre la última situación de las investigaciones del accidente de Adamuz, Marco de la Peña señaló que el circuito de vía, el sistema que detectó una ligera caída en la corriente eléctrica casi un día antes, "solo es fiable para detectar dónde están los trenes, no para detectar anomalías en las vías". Sobre esto último, el presidente de Adif señala que la única forma de detectarlas es a través de inspecciones regulares de las vías a través de oscultaciones.
A pesar de lo anterior, Luis Pedro Marco de la Peña sí reconoce que la caída en la tensión de ese sistema de circuito de vía es compatible con "roturas iniciales o parciales o fisuras".
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