Ángel Jove González asume la presidencia de Anjoca en plena etapa de relevo generacional

Anjoca ha nombrado nuevo presidente a Ángel Jove González, que toma las riendas del holding gallego en una nueva etapa marcada por la continuidad del modelo empresarial, el relevo generacional y la consolidación del proceso de profesionalización de la compañía. El nombramiento fue acordado en el último Consejo de Administración del grupo, que mantiene sin cambios tanto su composición como las funciones de sus miembros.

La empresa afronta este cambio de liderazgo con una posición de solidez. Según la nota difundida por la compañía, Anjoca alcanzó en 2025 una cifra de negocio de 180 millones de euros y registró un crecimiento del 11% en el beneficio antes de impuestos. En este contexto, la firma destaca que la llegada de Ángel Jove González a la presidencia se inscribe en una línea de continuidad respecto al legado de su fundador, Ángel Jove Capellán, recientemente fallecido, y en la voluntad de seguir incorporando a la segunda y tercera generación al futuro del grupo.

La nueva presidencia arranca, además, con el objetivo de impulsar nuevos proyectos en las principales áreas de actividad de Anjoca, entre ellas la promoción inmobiliaria, la construcción, la actividad hotelera de cadena independiente y la gestión y comercialización de centros comerciales. La compañía subraya que Ángel Jove González llega al cargo tras cuatro décadas de trayectoria profesional dentro del grupo, con experiencia en distintas áreas, lo que le aporta una visión global del negocio. Tras su nombramiento, el nuevo presidente puso el foco en el valor del equipo humano, al asegurar que uno de los mayores activos de la empresa es precisamente su plantilla.

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Fundado hace más de 60 años, Anjoca es un holding diversificado con presencia en sectores como la promoción inmobiliaria, la obra civil, el turismo, los centros comerciales y la gestión del agua. La empresa presenta este relevo como un paso natural dentro de una estructura familiar que busca preservar su identidad al tiempo que refuerza su dimensión empresarial.