A Coruña acoge el 8 y 9 de mayo La Datolada, cita clave sobre datos e IA

A Coruña será sede los días 8 y 9 de mayo de la cuarta edición de La Datolada, un encuentro que se consolida como una de las citas emergentes del ecosistema de datos e inteligencia artificial en España. El evento se celebrará en el Rectorado de la Universidade da Coruña y prevé reunir a más de 200 profesionales del ámbito tecnológico.

Organizado por la comunidad independiente Datola, el foro apuesta por un enfoque práctico frente al discurso teórico habitual. La propuesta pasa por analizar cómo se aplican realmente los datos y la IA en las organizaciones, con especial atención a los límites actuales y al papel del factor humano.

Entre los participantes figuran Laura Rueda, directora de producto en Microsoft Clarity, así como Eva Ródenas y Alberto García, de Tealium. El programa incluye también a perfiles como Iñaki Huerta o Myriam Navas, con ponencias centradas en experiencias reales.

El encuentro incluirá dinámicas diseñadas para fomentar el networking y el intercambio de experiencias entre asistentes, en un formato orientado a generar conexiones profesionales reales. Las entradas ya están disponibles en la web oficial del evento.