CCOO y CIG denuncian una campaña de la Xunta y la patronal para “culpabilizar” a los trabajadores por las bajas laborales

CCOO y la CIG han denunciado de forma coincidente una campaña impulsada por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Xunta que, a su juicio, busca “culpabilizar” a los trabajadores por el incremento de las bajas laborales.

Ambos sindicatos rechazan la “criminalización” de las personas trabajadoras y sitúan el origen del problema en factores estructurales como la precariedad laboral, el deterioro de las condiciones de trabajo y las carencias del sistema sanitario público.

En su comunicado, CCOO Galicia advierte de que no permitirá que se utilice el control del absentismo como pretexto para cuestionar derechos laborales y sanitarios.

La organización sostiene que las bajas médicas “son un derecho, no un privilegio” y que responden a condiciones laborales que, en muchos casos, no han sido corregidas por las empresas. A su juicio, el foco debe ponerse en la calidad del empleo y en el estado del sistema sanitario.

El sindicato denuncia que la campaña impulsada por patronal y Xunta “silencia” la crisis sanitaria en Galicia, marcada por listas de espera prolongadas en atención primaria y en pruebas diagnósticas. Frente a la creación de unidades de control de bajas, CCOO reclama reforzar los recursos sanitarios y reducir los tiempos de espera, que, según expone, superan con frecuencia las dos semanas para una consulta.

Otros factores

Además, apunta a factores como la intensificación de los ritmos de trabajo, la edad media de la población ocupada, la rotación laboral o la falta de derechos como elementos clave para entender el aumento de las bajas. También critica el papel de las mutuas de accidentes de trabajo, al considerar que existe un “conflicto de interés” al gestionar procesos de incapacidad temporal financiados por las empresas.

Por su parte, la CIG ha lanzado una campaña bajo el lema “O absentismo non é un problema, é un síntoma”, con la que pretende desmontar lo que considera un relato que responsabiliza a la clase trabajadora. La central nacionalista sostiene que el absentismo refleja un modelo laboral y social que deteriora la salud de los trabajadores y niega que se trate de una conducta fraudulenta generalizada.

En este contexto, la CIG ha convocado movilizaciones para este jueves 16 de abril en distintas ciudades gallegas. En A Coruña, la concentración está prevista a las 12.00 horas ante la inspección sanitaria del Sergas, en la calle Durán Loriga. Estas protestas forman parte de una campaña más amplia que incluirá asambleas de delegados sindicales para abordar esta cuestión.

El sindicato subraya que el envejecimiento de la población trabajadora —con una de cada cuatro personas ocupadas mayores de 55 años— y el retraso de la edad de jubilación explican en parte el aumento de las bajas. A ello suma jornadas laborales prolongadas y un sistema sanitario que, según denuncia, acumula retrasos crecientes en consultas y cirugías, lo que alarga los periodos de recuperación.