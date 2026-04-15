Monbake impulsa con 10 millones la planta de A Coruña de la dueña de las panaderías Sanbrandán

El grupo Monbake ha aprobado una inversión superior a los 10 millones de euros en la planta de producción de Ipasa en A Coruña, una operación con la que prevé incrementar en un 50% la capacidad productiva de masas congeladas de la factoría. La compañía refuerza así su posición en un segmento en crecimiento y consolida su liderazgo en el mercado nacional.

La planta coruñesa, vinculada históricamente a la red de panaderías Sanbrandán, experimentará una modernización integral de sus instalaciones, con mejoras en los procesos productivos y en los estándares de calidad. La inversión también permitirá ampliar el porfolio de productos y adaptar la actividad a las nuevas demandas del mercado.

Como parte de este movimiento estratégico, Ipasa transformará su modelo de negocio para centrarse en la fabricación de masas congeladas. Este giro, apunta la compañía, implicará una reorganización interna del personal, con el objetivo de aprovechar la experiencia de la plantilla y reorientar la actividad de la panadería tradicional hacia la nueva línea industrial.

El consejero delegado de Monbake, Borja Lomba, destacó que la evolución de Ipasa desde su integración en el grupo ha sido “muy positiva”, lo que ha impulsado esta nueva fase de crecimiento. Según explicó, la compañía busca reforzar su capacidad productiva, impulsar la innovación y generar valor para clientes y socios.

La operación coincide con el primer aniversario de la adquisición de Ipasa por parte de Monbake, controlada por el fondo CVC Capital Partners. Desde entonces, la empresa coruñesa ha mantenido una trayectoria ascendente y cerró 2025 con una facturación cercana a los 30 millones de euros.

Además del aumento de capacidad, la remodelación de la planta, explica la empresa, abre la puerta a la creación de nuevas oportunidades de empleo a partir de 2027, en línea con los planes de expansión del grupo.

La inversión en A Coruña se enmarca en la estrategia de crecimiento de Monbake, que combina desarrollo orgánico con adquisiciones, como la compra en 2024 de la murciana La Niña del Sur. Con más de 2.400 empleados y presencia en toda España, el grupo continúa ganando tamaño en el negocio de masas congeladas.