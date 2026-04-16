Europa dispone solo de unas seis semanas de combustible para aviones, según la AIE

Europa tiene "quizá seis semanas de combustible para aviones", advirtió el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol. La guerra de Irán está poniendo a prueba la resistencia del sector aéreo, con especiales dificultades para aprovisionarse de queroseno. Las existencias alcanzarían un punto crítico en junio si Europa no lograra reemplazar al menos la mitad de sus importaciones procedentes de Oriente Próximo, según indicó la organización en un informe publicado esta semana.

El estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro de combustible para aviones desde el golfo Pérsico, ha permanecido prácticamente cerrado por Irán durante más de seis semanas en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes, lo que ha disparado el precio y ha generado temores de escasez.

Situación internacional

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, declaró a AP que pronto podrían producirse cancelaciones de vuelos si el suministro de suministros seguía bloqueado. En su informe mensual sobre el mercado petrolero, la agencia, que asesora a 32 países miembros en materia de suministro y seguridad energética, afirmó que las exportaciones de la región del Golfo eran la principal fuente de combustible para aviones en el mercado mundial. Las refinerías de otros países exportadores importantes, como Corea, India y China, dependían en gran medida de las importaciones de petróleo crudo procedentes de Oriente Medio. Como resultado, la crisis "ha trastocado por completo el funcionamiento interno de los mercados de combustible para la aviación", afirmó.

Bruselas anunciará medidas

La Comisión Europea ha informado de que los grupos de coordinación de petróleo y gas se reúnen semanalmente y que el presidente de la Comisión anunciará las medidas energéticas la próxima semana.

Alza de costes

Muchas aerolíneas de todo el mundo han tenido que adoptar medidas de emergencia para contrarrestar el aumento del precio del combustible, que suele representar entre el 20% y el 40% de sus costes operativos. El precio de referencia del combustible para aviones en Europa alcanzó un máximo histórico de 1.838 dólares (1.387 libras esterlinas) por tonelada a principios de abril, en comparación con los 831 dólares antes de que comenzara la guerra.

KLM suspende vuelos

El alza de precios y la carestía prevista está causando dificultades a las aerolíneas. Este mismo jueves, la aerolínea KLM ha anunciado la suspensión de 160 vuelos en mayo por el alto precio del queroseno. "Debido al aumento de los costes del queroseno, actualmente ya no resultan viables desde el punto de vista financiero", indicó la compañía aérea en un comunicado en el que subrayó, no obstante, que "no existe escasez de queroseno". La supresión de 80 vuelos de ida y vuelta representa "menos del 1% de sus vuelos europeos durante ese periodo".

Lufthansa prepara medidas

El grupo alemán Lufthansa anunció también este jueves que debido a la duplicación de los precios del queroseno por la guerra en Irán y a las frecuentes huelgas de personal va adelantar la aplicación de un paquete de medidas, que incluyen la reducción del programa de vuelos y la suspensión de las operaciones de CityLine. "Como primer paso de efecto inmediato, a partir de pasado mañana se eliminarán definitivamente del programa los 27 aviones operativos de Lufthansa CityLine para reducir las pérdidas de esta aerolínea deficitaria", explicó el grupo en un comunicado.

EasyJet minimiza los efectos

Por su parte, EasyJet ha reconocido que tiene "garantizado" el suministro del 70% del queroseno para los próximos seis meses, a un precio similar al de antes del estallido de la guerra en Irán y Oriente Próximo. El director general de easyJet para el sur de Europa, Javier Gándara, ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa para anunciar la reapertura de la base estacional en el aeropuerto de Palma y un análisis de la temporada turística del tráfico aéreo en el archipiélago. El representante de la compañía ha indicado que el precio del combustible de aviación se ha duplicado desde el comienzo del conflicto, al pasar de 700 dólares la tonelada métrica a los 1.500 dólares. Por eso, ha resaltado que para este verano "solamente" se verán afectados en el 30% restante del coste del queroseno. Esto implicaría que, en el caso de easyJet, "no tendrán un incremento de costes muy grande" y pueden "mitigar el impacto en el precio de los billetes", aunque se ha remitido a "la oferta y la demanda" para fijar los precios de los vuelos.

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Ryanair repercute los costes

Ryanair ha tildado de "probable" que las aerolíneas repercutan el aumento de los costes de combustible en tarifas más caras para la temporada de verano, aunque ha afirmado que los proveedores de combustible para aviones garantizan los suministros al menos hasta mediados de mayo. "Si la guerra en Irán termina pronto, el suministro no se verá interrumpido", según ha asegurado la portavoz de la irlandesa, Emer Igbokwe, a través de un comunicado enviado por correo electrónico y del que ha informado 'Bloomberg'.