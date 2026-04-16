La pastera portuguesa Navigator avanza en Galicia con un 36% más de plantaciones de eucalipto en el último año

Los espacios forestales ocupan cerca del 70% del territorio continental de Portugal, según los datos incluidos en el Plano Floresta 2050 del Gobierno luso. Pero buena parte de ellos corresponden a matos, pastos o áreas «improductivas», a su vez caracterizados por una extrema fragmentación de la propiedad: un estudio de 2013, O Cadastro e a Propriedade Rústica em Portugal, estimó en unas 550.000 las parcelas catastrales en el país. En el año 2018, después de la catástrofe incendiaria de Pedrógão Grande, Lisboa señaló a las plantaciones de eucalipto y puso en marcha una moratoria para nuevos cultivos hasta 2030. Es una estrategia que está en entredicho —el propio Plano Floresta 2050 incluye una «revisión de la eficacia» de aquella medida— pero que ya propició, en el mismo 2018, la irrupción en Galicia de la pastera The Navigator Company (denominada Portucel Soporcel hasta el año 2016).

La multinacional se asentó en la comunidad —ahora está también en Asturias— con el objetivo de disponer de una base logística de referencia y áreas propias de gestión para complementar el abastecimiento de madera de eucalipto fuera de Portugal. Y ha ido medrando poco a poco, si bien en el ejercicio 2025 dio un salto exponencial al haber incrementado en más de un 36% la superficie bajo gestión en las provincias de Lugo y A Coruña.

Son valores que constan en el Relatório Anual facilitado a los accionistas y al regulador bursátil luso Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). «En Galicia —dice el documento, de 745 páginas— gestionamos 1.488 hectáreas» de superficie forestal, de las cuales un 39% se ubican en áreas Reserva de la Biosfera. A cierre de 2024, también tomando como referencia sus datos internos, The Navigator Company gestionaba 1.111 hectáreas en la comunidad. El 81% de esas casi 1.500 hectáreas son plantaciones de eucalipto.

Comparativa

Este avance en suelo gallego contrasta, una vez más, con un estancamiento de las hectáreas que gestiona en la propia Portugal, contenidas por debajo de las 111.000, frente a las 108.807 del ejercicio 2024. Tampoco ha incrementado su capacidad instalada en Mozambique, donde anotó la misma superficie que el año anterior: 26.932 hectáreas. En el caso gallego, Navigator cuenta con 66 unidades de gestión para el aprovechamiento de la madera. «Siempre que es necesario y aplicable, se realizan estudios de impacto ambiental y se consulta a las partes interesadas locales, así como a las entidades competentes. Cada proyecto de explotación de superficie está sujeto a un proceso de evaluación específico», apunta el mismo Relatório.

En Galicia, la moratoria a nuevas plantaciones de eucalipto fue prorrogada el pasado diciembre de 2025 a 2030, aunque con excepciones. Se permitirá reforestar con eucalipto las parcelas de pino radiata gravemente afectadas por la plaga de la banda marrón, siempre y cuando no supere el 50% de la superficie. El otro supuesto de flexibilización afecta a la posibilidad, ya vigente, de cambiar de parcela una plantación de eucalipto para mejorar su productividad. En la actualidad esto puede hacerse entre parcelas del mismo propietario, pero a partir de ahora podrán ser terrenos de distinto dueño, y la superficie de eucalipto plantada no podrá superar más del 75% de la original.

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Aunque la antigua Portucel dispone de más de 230 unidades de gestión entre Galicia y la Portugal continental, la producción maderera propia apenas abastece un 12% de sus necesidades totales, de ahí que continúe trabajando en expandir las plantaciones y su dependencia de las importaciones, con el creciente coste logístico que conlleva. Además del negocio forestal, Navigator es propietaria en España de una fábrica de papel tisú en Aragón, adquirida hace casi tres años al grupo catalán Gomà-Camps.