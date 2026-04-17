Investigación
La CNMC cree que el apagón tuvo origen multifactorial pero abre expedientes sancionadores
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico
EFE
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha incoado expedientes sancionadores por indicios de infracción en la investigación del apagón del pasado 28 de abril y concluye que el incidente tuvo un origen multifactorial tras una serie temporal de sucesos que desequilibraron el sistema.
A raíz del apagón, la CNMC inició varios expedientes para analizar lo ocurrido, según la normativa del sector eléctrico, y tras ellos ha detectado "indicios de infracciones de la normativa sectorial, en periodos prolongados de tiempo, que deben ser investigados formalmente, aunque no constituyan por sí solos la causa del incidente", según ha indicado este viernes en un comunicado.
En concreto, la CNMC ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas.
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