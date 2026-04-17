Jevaso, proveedora de Inditex y Mango, reduce plantilla y refuerza su equipo directivo

Jevaso, uno de los principales proveedores de servicios para la industria textil con base en Arteixo, cerró 2025 con un ajuste en su estructura laboral que se tradujo en una reducción de plantilla, al tiempo que elevó los salarios y reforzó su cúpula directiva con la incorporación de cinco nuevos responsables.

La compañía mantuvo su actividad en niveles elevados, con una facturación de 120,5 millones de euros (-2,5%) y un be neficio neto de 6,6 (-0,8%), según las cuentas que ha depositado en el registro mercantil.

La empresa, integrada en el grupo familiar Incarmo, continúa siendo un actor clave en la cadena de valor del textil. Presta servicios que abarcan desde el planchado, etiquetado y empaquetado de prendas hasta la logística, el transporte o la gestión de devoluciones.

Su red de centros en Arteixo, Madrid, Cataluña, Zaragoza y Portugal le permite operar cerca de grandes clientes como Inditex o Mango y gestionar 100 de millones de prendas al año.

Menos ventas

En el ejercicio 2025, Jevaso registró una cifra de negocio ligeramente inferior a la del año anterior, cuando alcanzó los 123,6 millones, en un contexto de moderación de la actividad. A pesar de ello, la compañía mantuvo su rentabilidad con un resultado prácticamente estable, lo que refleja una estrategia centrada en priorizar el margen frente al volumen.

Uno de los cambios más relevantes del año fue la evolución del empleo. La plantilla media descendió hasta situarse en torno a 1.839 trabajadores, frente a los más de 1.900 del ejercicio previo, lo que supone un ajuste en la estructura laboral.

Este descenso convive, sin embargo, con un incremento del gasto en personal, que superó los 37 millones (un 10% más), impulsado por la entrada de nuevos directivos.

La compañía avanzó en su reorganización interna con la llegada de cinco nuevos responsables, en un contexto marcado por el relevo generacional en la gestión. El año pasado se produjo el relevo generacional que colocó al frente del grupo a Alberto Vázquez Mosteiro, hijo del fundador, Jesús Vázquez Sobrino.

Mejor posición financiera

Por otra parte, Jevaso redujo su tamaño total de activos hasta los 44,6 millones, al tiempo que mejoró su posición financiera, con una reducción significativa de la deuda a corto plazo.

La empresa mantiene además un elevado volumen de operaciones con clientes, reflejado en sus cuentas a cobrar, lo que evidencia la intensidad de su actividad diaria.

En su memoria, la compañía subraya su capacidad logística y tecnológica como uno de sus principales activos y destaca que sus instalaciones permiten “almacenar, preparar y distribuir las prendas de nuestros clientes a sus tiendas o centros”, además de ofrecer soluciones personalizadas en comercio electrónico.

En la recta final del año pasado, la evolución del negocio coincidió con un conflicto laboral que derivó en movilizaciones en varios centros. La plantilla reclamó el cumplimiento del convenio sectorial en materia salarial. Aunque la situación tuvo impacto puntual en la actividad, no alteró de forma significativa los resultados del ejercicio.