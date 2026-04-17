Juan Carlos Escotet: «La geopolítica se ha adueñado de la economía»

Es muy probable que Juan Carlos Escotet haya tenido que revisar hasta el último minuto el análisis sobre el escenario global que este jueves trazó en el Círculo de Empresarios de Galicia. El presidente de Abanca habló de la guerra de Oriente Próximo y de sus golpes en «la energía, la logística, la confianza y la liquidez global» con un montón de sectores sufriendo las consecuencias, pero con una visión que va más allá de la coyuntura actual. De «las nuevas y radicales formas de cooperación, completamente distintas», dijo. «En la práctica, lo que ha terminado ocurriendo es que la geopolítica le ha hecho un take over [se ha adueñado] de la economía», resumió.

No solo cambia el tablero de juego. Las reglas saltan por los aires. Y puso como ejemplo los aranceles, «convertidos en una herramienta de guerra económica, pero al fin y al cabo, de guerra». Se han reducido los «contrapesos institucionales» y los organismos internacionales ceden terreno, con crisis como la de la OTAN; hay motivos de preocupación por la seguridad económica y la autonomía estratégica; y el centro del mundo se desplaza hacia Asia.

Escotet, durante su intervención. / Alba Villar

En un mundo asfixiado por la incertidumbre, Abanca refrenda «su compromiso» con el tejido empresarial de Galicia. La principal operadora financiera de la comunidad con una cuota de negocio del 42% subraya su apuesta por la financiación. Entre 2019 y 2025 arroja un alza del crédito del 13,7%, frente al 6,8% de alza del sector. A pesar del empuje de la digitalización, se aleja del recorte de casi el 26% del empleo y deja un incremento del 5,6% en su caso. Es, además, la única entidad en 44 concellos para luchar contra la exclusión financiera.

Una banca «cercana»

«Hay invitado a los que presentas y hay invitados a los que recibes», confesó María Borrás, presidenta del Círculo, que agradeció a Abanca «el importante papel que juega en el desarrollo de nuestro tejido empresarial» y la estrecha colaboración de los profesionales del banco con la organización que lidera: «No es solo un nombre en un programa. Es equipo, es compromiso, es estar ahí cuando hace falta». «En momentos como los actuales, contar con una banca cercana, que entiende la empresa y que apuesta por el territorio, no solo es importante, es estratégico», alabó.

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Al almuerzo con Juan Carlos Escotet acudieron, entre otros, el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos; el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; el delegado del Estado para la Zona Franca de Vigo, David Regades; la vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; y la tercera teniente de alcalde, Elena Espinosa.