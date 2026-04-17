La compañía gallega Plexus Tech irrumpe en la industria del deporte con Plexus Sport tras adquirir Olocip

La compañía gallega Plexus Tech da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento y diversificación a través de Plexus Sport, una nueva división especializada en tecnología para la industria del deporte, sector en el que irrumpe tras adquirir una participación mayoritaria en Olocip, compañía de inteligencia artificial aplicada al deporte fundada por el exjugador de fútbol Esteban Granero y perteneciente al holding deportivo Best 11 Group. La iniciativa tiene como objetivo impulsar la transformación del sector a través de los datos y la tecnología y marca el inicio de una nueva línea estratégica para el grupo gallego.

Con Plexus Sport, la compañía nacida en Santiago amplía su actividad hacia un ámbito en el que la tecnología ya es clave para la competitividad, la gestión y la relación con las audiencias. La nueva división tiene vocación de dar servicio a todo el ecosistema del deporte, desde clubes y competiciones, hasta estadios, marcas, patrocinadores, broadcasters, gestores de contenidos y derechos audiovisuales, así como aficionados e inversores también.

Plexus Tech trasladará a esta nueva vertical su experiencia en transformación digital, desarrollo de plataformas, gestión de operaciones y despliegue de soluciones complejas, con el objetivo de construir una propuesta integral capaz de responder a los retos deportivos, operativos, económicos y mediáticos de una industria cada vez más exigente y orientada a la generación de valor.

La adquisición mayoritaria de Olocip actúa como punto de partida de este nuevo proyecto. La compañía se incorporará como unidad especializada y mantendrá su marca dentro del ecosistema de Plexus Sport. Su integración permitirá sumar conocimiento específico en análisis de rendimiento, scouting y toma de decisiones mediante inteligencia artificial a la capacidad tecnológica, operativa y de escala del grupo, en una iniciativa concebida como plataforma de crecimiento que se irá reforzando con nuevas capacidades y compañías especializadas.

Preentación de Plexus Sport en Madrid / Cedida

Alto potencial

La entrada en el sector deportivo responde a la estrategia de Plexus Tech de impulsar nuevas verticales con alto potencial tecnológico, en un contexto en el que el deporte se apoya cada vez más en los datos y la digitalización. Con este movimiento, la compañía refuerza su crecimiento con una visión de largo plazo orientada a aplicar tecnología, soluciones escalables y capacidades que conectan rendimiento, gestión e innovación.

Plexus Sport aspira así a convertirse en un actor de referencia en la transformación tecnológica de la industria deportiva, apoyándose en la fortaleza del grupo y en la experiencia específica que aporta Olocip en inteligencia artificial aplicada al alto rendimiento.

De hecho, desde ambas empresas reconocieron este jueves en Madrid, durante la presentación de la nueva marca, que el mundo del deporte va por detrás de otros sectores a la hora de implantar las nuevas tecnologías vinculadas a los datos y la inteligencia artificial, lo que lo convierte precisamente en un nicho de mercado con enorme potencial.

Un momento de la presentación en Madrid / Cedida

"Damos un paso estratégico"

Antonio Agrasar, fundador y CEO de Plexus Tech, asegura que con Plexus Sport "damos un nuevo paso estratégico para llevar nuestra experiencia tecnológica global a una industria con un enorme potencial de transformación". Para ello, la incorporación de Olocip permite a la firma gallega "sumar conocimiento, talento y capacidades diferenciales en inteligencia artificial aplicada al rendimiento y la toma de decisiones en un ámbito tan exigente como el deporte".

Por su parte, Esteban Granero, fundador y CEO de Olocip y exjugador del Real Madrid, reivindica el ADN de su empresa, que conoce el deporte "desde dentro". "Formar parte de Plexus Sport nos permite mantener nuestra identidad y especialización en performance, y al mismo tiempo ampliar nuestro impacto dentro de un proyecto que entiende el deporte como una industria global”.

Ambos pusieron el foco en la predicción del rendimiento. Según Agrasar, a la hora de los fichajes los directores deportivos se fijaban más en su experiencia e intuición. El exjugador del Real Madrid por su parte añadió que ahora la IA analiza más cosas objetivamente en menos tiempo. La IA puede "dopar" la capacidad del director deportivo, apostilló. "Reduce la incertidumbre de lo que va a suceder y mejora así la toma de decisiones".

Tanto Agrasar como Granero coincidieron en que la industria deportiva está "atrasada" en este campo respecto a otros sectores y ahora se está "en el momento adecuado" para implantar esta herramienta.

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Y, como conclusión, remarcaron el carácter "ambicioso" del proyecto que, al igual que Plexus ya es una firma "global", busca precisamente ese posicionamiento para conquistar el mercado exterior.