Inditex reivindica sus acuerdos laborales en pleno conflicto por el convenio del comercio textil

Nueva jornada de movilización en las calles de A Coruña. Trabajadoras del gran comercio textil y del calzado se movilizaron ayer y también en la mañana de este sábado en numerosas localidades gallegas, entre ellas A Coruña, para plantarse ante el convenio estatal promovido por la patronal ARTE, un marco que, según denuncian los sindicatos, supone un recorte de derechos y una recentralización de las relaciones laborales. La huelga y las protestas convocadas en Galicia visualizan el rechazo sindical al preacuerdo, mientras fuentes de Inditex sostienen que sus condiciones están "por encima" de ese marco y de los convenios provinciales.

La protesta de ayer coincidió con la jornada de huelga convocada por la CIG en el sector, una convocatoria que la central nacionalista calificó de seguimiento “prácticamente total”, con una incidencia especialmente alta en la provincia de A Coruña. Según datos del sindicato, el paro obligó al cierre de la mayoría de los establecimientos, con la excepción de algunas tiendas del grupo Inditex.

El conflicto sitúa en el centro del debate el futuro de las condiciones laborales en el comercio gallego. La principal demanda de la CIG es que la patronal gallega se siente a negociar un acuerdo interprofesional propio que blinde los convenios provinciales y garantice su prioridad aplicativa frente al convenio estatal.

Fuentes de Inditex sostienen que las condiciones laborales de su plantilla están reguladas por diversos acuerdos de empresa alcanzados con la representación sindical y subrayan que esos marcos recogen mejoras en materias como remuneraciones, jornada laboral —incluida la reducción por edad—, fines de semana de calidad, beneficios sociales, vinculación por antigüedad o incentivos sobre ventas. Entre estos últimos, la compañía destaca el incentivo anual abonado recientemente a las plantillas del 99 % de las tiendas en España. Según trasladan esas mismas fuentes, las condiciones aplicadas en Inditex se sitúan “siempre por encima” tanto de los convenios provinciales como de las recogidas en el preacuerdo alcanzado por ARTE.

Gus de la Paz

Desde la CIG advierten de que el preacuerdo impulsado por ARTE implicaría un empeoramiento de las condiciones actuales en Galicia. En concreto, denuncia que las trabajadoras de A Coruña y Pontevedra podrían perder entre 2.000 y 3.000 euros brutos al año, en función de su categoría profesional. En el caso de las nuevas incorporaciones a tiendas de Inditex en la provincia coruñesa, la merma salarial podría alcanzar los 5.000 euros anuales, siempre según los cálculos de la central sindical.

La CIG también advierte de que el nuevo marco supondría la desaparición del complemento de antigüedad para el personal de Lugo y Ourense, así como la pérdida del complemento de permanencia en A Coruña. A ello suma otros cambios que considera lesivos, como la obligatoriedad de trabajar domingos y festivos de apertura, una planificación de horarios y calendarios con solo cinco semanas de antelación, la recuperación de la categoría de ayudante dependiente durante 15 meses y la autorización de la contratación fija-discontinua a tiempo parcial.

Otro de los puntos que centra el rechazo sindical es la jornada anual. Aunque sobre el papel exista una jornada pactada, la CIG alerta de que el tiempo de trabajo real aumentaría porque los descansos diarios dejarían de computar como tiempo efectivo.

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Las protestas convocadas ayer y hoy reflejan el malestar de un sector fuertemente feminizado y con un peso relevante en el empleo comercial gallego, que ve en el convenio estatal una amenaza directa a los marcos laborales consolidados durante años en las provincias. Con las movilizaciones y la huelga, los sindicatos tratan ahora de presionar para abrir una negociación en Galicia que preserve esos derechos y evite que el nuevo convenio estatal se imponga sobre las condiciones vigentes.