El CDTI impulsa la innovación de más de 70 firmas gallegas con 65 millones

El tejido empresarial gallego goza de buena salud a nivel de innovación. Así lo demuestran las últimas ayudas concedidas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), en este caso vinculadas a proyectos de I+D en cooperación para tecnologías disruptivas alineadas con los ámbitos de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP). Así, un total de 72 empresas gallegas participan en 42 proyectos que movilizarán un presupuesto de 106,6 millones de euros. En la propuesta de resolución provisional se adjudican 64,7 millones en subvenciones.

La convocatoria buscaba asociar a empresas para encontrar tecnologías limpias y eficientes en el uso de los recursos. Con la resolución provisional se aceptaron 102 proyectos cuyos integrantes perciben 149,1 millones para desarrollar las iniciativas propuestas hasta 2028. En total movilizarán 235,6 millones de euros. En el apartado de denegadas se quedaron fuera 172 iniciativas.

Los proyectos aprobados con sello gallego están liderados o participados por firmas de las cuatro provincias, pero solo en uno de ellos el consorcio está formado por empresas exclusivamente de la comunidad. Es el liderado por la coruñesa Cofrico, que busca desarrollar «soluciones de bombas de calor de ultra alta temperatura para la descarbonización industrial» y que cuenta entre sus socios con las también coruñesas Gradhoc Smart e Ignacio González Montes y las pontevedresas Integasa y Snop Estampación. El proyecto es de 2,5 millones y la ayuda asciende a 1,3 millones.

A Coruña

En lo que respecta a las firmas de la provincia de A Coruña estimadas, además de la liderada por Cofrico, figura también Arteixo Química que aparece en dos proyectos, uno como representante y otro como socio.

El proyecto de mayor peso para la compañía asentada en Sabón se centra en la síntesis de NIPUs sostenibles y seguros a partir de CO2 capturado y aceites vegetales/usados. En esta iniciativa, Arteixo Química actúa como líder del consorcio, alcanza un presupuesto elegible de 637.993 euros, con una subvención propuesta de 392.120,28 euros.

La segunda operación se orienta al desarrollo de estrategias biotecnológicas y digitales avanzadas para un proceso integral de digestión anaerobia eficiente. En este caso, la firma entra como socio dentro de un consorcio encabezado por FCC Medio Ambiente, con un presupuesto de 346.026 euros y una ayuda propuesta de 207.313,89 euros.

Técnicas de Soft (Tecdesoft ), con sede en Pocomaco (A Coruña) participa como socio en una iniciativa centrada en la reutilización y el reciclado de residuos de preimpregnados de fibra de carbono, con apoyo de trazabilidad digital avanzada.

La resolución asigna a la compañía un presupuesto elegible de 900.560 euros y una subvención propuesta de 637.448,59 euros, lo que le otorga un peso destacado dentro del consorcio. En conjunto, el proyecto moviliza 2,75 millones y opta a 1,87 millones de ayuda, de modo que la participación de Técnicas de Soft se sitúa entre las más relevantes de la agrupación tanto por volumen económico como por su encaje en una línea de innovación industrial vinculada al reciclaje de materiales avanzados.

En lo que respecta a las firmas Vigo, la teleco Optare Solutions destaca con su participación en un total de cuatro iniciativas con un presupuesto de 9,9 millones y 5,6 millones en ayudas.

Destaca también Sparc Foundry, la empresa de chips fotónicos de Vigo, que vuelve a captar apoyos para profundizar en la investigación de semiconductores, en este caso vinculados a las «comunicaciones automotrices». Es un proyecto de 2,08 millones, que recibe casi 1,6 millones en ayudas, y lo desarrollará en colaboración con la valenciana VLC Photonics y la madrileña KDROC.

Por volumen de presupuesto, los proyectos más importantes con sello gallego son de 3,9 y 3,6 millones. El primero, con una subvención de 2,1 millones, es para investigar tecnologías sostenibles y circulares para toda la cadena de valor de residuos textiles en España, en el que participan la viguesa Copo y la coruñesa Nanocel; el segundo, con 2,3 millones de ayuda, se centrará en técnicas avanzadas de infusión e inyección de piezas de composite para aeronáutica, naval y automoción, en el que participa la marinesa Amura con otras cuatro firmas españolas.

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Entre las grandes compañías asentadas en Galicia (a mayores de las ya mencionadas) que lograron ayudas en esta convocatoria del CDTI se encuentran Norvento, Televés, Finsa, Clun, Exlabesa, Viña Costeira o GRI Towers. Galicia muestra músculo innovador.