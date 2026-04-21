Amancio Ortega vende el 5% que tenía en Enagás Renovables y se embolsa 4,1 millones

Amancio Ortega ha cerrado la venta del 5% que mantenía en Enagás Renovable, una operación que le reportará unos 4,1 millones de euros y que pone fin a una inversión iniciada en 2022 dentro de la apuesta de su brazo inversor, Pontegadea, por el negocio del hidrógeno renovable y el biometano.

La desinversión se enmarca en la reorganización accionarial de Enagás Renovable tras la entrada del fondo francés Hy24 como socio mayoritario. La operación se ha realizado tomando como referencia una valoración de 120 millones para la filial de renovables, lo que sitúa el importe correspondiente al paquete de Pontegadea en algo más de cuatro millones.

El fundador de Inditex había accedido al capital de Enagás Renovable hace tres años, cuando adquirió ese 5% por unos 3,5 millones. La venta le permite así obtener una plusvalía aproximada de 600.000 euros sobre aquella inversión inicial, además de cerrar su paso por una de las principales apuestas españolas vinculadas al desarrollo del hidrógeno verde.

La presencia de Ortega en el grupo energético, sin embargo, se mantiene intacta en la matriz. Pontegadea continuará como el mayor accionista privado estable de Enagás, donde desembarcó en diciembre de 2019 con la compra de un 5% de la compañía por algo más de 280 millones.

Esa participación sigue siendo una de las posiciones estratégicas del family office del empresario gallego, junto a sus grandes inversiones inmobiliarias y otras participaciones empresariales.

Operación más amplia

La salida de Pontegadea de Enagás Renovable forma parte de una operación más amplia con la que Enagás ha redefinido el accionariado de su filial verde. La energética ha vendido un 40% de Enagás Renovable a Hy24 por 48 millones, reduciendo su participación del 60% al 20%. Además, Hy24 también absorberá el 10% conjunto que mantenían Navantia y Pontegadea, con lo que pasará a controlar el 80% del capital.

Hy24 ya había entrado en la sociedad en 2022 con la compra de un 30%, por lo que refuerza ahora su posición de control en una firma considerada uno de los promotores más avanzados de hidrógeno renovable y biometano de Europa, con una cartera de proyectos superior a los 850 megavatios.

Desde Enagás explican que esta evolución responde tanto al desarrollo del mercado del hidrógeno como a la necesidad de cumplir con la normativa europea sobre separación de actividades.

La compañía quiere centrarse en su papel como operador de la futura red troncal de hidrógeno en España y en infraestructuras estratégicas como H2Med, el gran corredor energético que conectará la Península Ibérica con Francia y el norte de Europa.

En paralelo, el grupo dirigido por Arturo Gonzalo ha reforzado también su posición internacional con la compra del 31,5% de la francesa Teréga al fondo soberano de Singapur GIC por 573 millones. La operación convierte a Enagás en el segundo principal accionista del segundo mayor operador gasista de Francia.

Así, mientras Enagás rota activos para financiar su nueva etapa ligada al hidrógeno y la descarbonización, Amancio Ortega aprovecha para cerrar con plusvalía una inversión minoritaria en renovables, aunque mantiene su apuesta principal por la compañía desde el consejo de su accionariado estable.