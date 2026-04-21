Galicia es la comunidad que menos fondos europeos recibe por habitante

La comunidad gallega ocupa el último lugar de la clasificación del reparto de fondos europeos por habitante, con apenas 310 euros per cápita, según el último informe del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), que radiografía la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con datos hasta el pasado 12 de marzo. Solo Melilla, con 274 euros por habitante, recibe menos que Galicia entre todas las comunidades y ciudades autónomas españolas.

La paradoja es llamativa. En términos absolutos, Galicia ha captado 834,3 millones en licitaciones y subvenciones vinculadas a los fondos NextGenerationEU, una cifra nada despreciable que la sitúa en un segundo escalón, junto a comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Canarias, y por delante de otras como Islas Baleares, Asturias o Cantabria. Sin embargo, cuando esa cantidad se divide entre sus 2,7 millones de habitantes, el resultado la coloca en la cola del reparto.

En el extremo opuesto figura País Vasco, con 732 euros per cápita y un total de 1.619,7 millones, seguido de Aragón con 729 euros. Baleares (712) y Castilla y León (655) completan el grupo de cabeza.

La gran conclusión del informe, elaborado por Manuel Hidalgo, Jorge Galindo y Javier Martínez, es que el efecto escala de las grandes comunidades enmascara una distribución más compleja. Cataluña lidera en términos absolutos con 3.722 millones, pero su ratio per cápita es de apenas 479 euros.

Andalucía, con 3.090 millones, se queda en 365 euros por habitante, incluso por debajo de la Comunidad de Madrid, que con 2.475 millones registra 366 euros por persona.

Clasificación de las comunidades según licitaciones y subvenciones asociadas con fondos NextGenEU / L. O.

Lo más sorprendente del caso gallego, y que destacan los autores del informe, es que sus números globales presentan un perfil sectorial muy relevante, lo que contrasta con esa posición rezagada en el reparto por habitante.

Galicia supera a la Comunidad de Madrid en la captación de fondos para actividades profesionales, científicas y técnicas: 142 millones frente a 129 de la capital, pese a tener menos de la mitad de su población.

En información y comunicaciones alcanza los 215 millones, una cifra que la equipara a las grandes comunidades y que sugiere una buena penetración de los programas de digitalización.

En construcción, con 583 millones, ocupa la tercera posición nacional, solo por detrás de Andalucía y Cataluña, y por delante de Madrid.

Y en transporte y almacenamiento, los 417 millones captados la colocan entre los territorios con mayor inversión de España en este sector.

"La sorpresa del mapa"

El informe reconoce esta dualidad al calificar a Galicia como "la sorpresa del mapa" en la distribución sectorial y territorial. Los analistas de Centro de Políticas Económicas de Esade destacan que la comunidad gallega está captando fondos muy por encima de lo que su peso económico relativo haría prever en ciertos ámbitos, lo que apunta a una capilarización más eficaz de lo esperado en los fondos digitales y de conocimiento.

Aun así, ese buen desempeño sectorial no consigue corregir el desequilibrio en la distribución por habitante, que responde en gran medida a cómo se diseñaron los programas desde la administración central.

El informe advierte de que existe el riesgo de que los fondos NextGenEU acaben reforzando las disparidades territoriales existentes en lugar de reducirlas, y reclama la aplicación de mecanismos de cohesión territorial correctores para evitar que la inversión se concentre solo donde ya existe mayor músculo institucional.

El contexto general en el que se produce este análisis es el de la recta final de ejecución del programa europeo, con el plazo límite de agosto de este año cada vez más próximo. España ha convocado 90.718 millones en transferencias, pero solo ha adjudicado 63.403, lo que deja una brecha de 27.000 por resolver.

Renuncia

A esta presión se suma la decisión del Gobierno de renunciar en diciembre de 2025 a unos 60.300 millones en préstamos europeos, el 73% del tramo crediticio inicialmente asignado, lo que reduce el programa total de los 163.000 millones previstos a cerca de 103.000.

EsadeEcPol alerta también de una concentración extrema de los recursos: el 1% de los beneficiarios que más fondos recibe acapara el 71,4% del valor total adjudicado. La empresa mediana obtiene, en contraste, una fracción infinitesimal del reparto.

Ante este panorama, el informe propone simplificar “urgentemente” los procedimientos administrativos, desplegar unidades de apoyo técnico en municipios con menor capacidad de gestión, activar con más fuerza la vía autonómica y, sobre todo, pasar a medir no cuánto dinero se ha convocado, sino qué transformación productiva real está generando la inversión.