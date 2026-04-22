El Círculo de Empresarios de Galicia premia a la compostelana Plexus Tech por su modelo de crecimiento responsable

En un momento en el que las empresas afrontan el reto de combinar innovación tecnológica con compromiso social, la compostelana Plexus Tech ha sido distinguida con el Premio RSC Galicia 2026 a la mejor empresa en responsabilidad social corporativa. El galardón, otorgado por el Círculo de Empresarios de Galicia durante el Foro de RSC celebrado en Vigo, reconoce un modelo empresarial que integra la sostenibilidad y el impacto positivo como ejes de su crecimiento.

«La responsabilidad social corporativa no nace de una directiva europea, nace de una decisión empresarial», señaló María Borrás, presidenta del Círculo. Durante su intervención, subrayó que «el reconocimiento a Plexus responde a la trayectoria de una compañía que ha reinvertido beneficios, apostado por el talento femenino en áreas STEM y mantenido una política de igualdad activa y una gobernanza rigurosa».

El director general de Banco Sabadell Gallego, Pablo Junceda, fue el encargado de entregar el galardón y defendió que la responsabilidad social ya no puede funcionar como un eslogan comercial, al asegurar que «las empresas hoy compiten y responden ante la sociedad».

Este reconocimiento pone en valor la trayectoria de la compañía, centrada en combinar crecimiento empresarial con responsabilidad, apostando por una tecnología orientada a mejorar la vida de las personas. «Si algo tenemos claro en Plexus Tech es que esto no va solo de crecer. Va de cómo creces, de qué decisiones tomas y de qué tipo de empresa decides construir», afirmó su fundador y CEO, Antonio Agrasar, durante la recogida del premio.

Desde su fundación en Santiago, la empresa ha desarrollado un modelo de crecimiento sostenido basado en la confianza, la cercanía con el cliente y la incorporación progresiva de nuevas capacidades tecnológicas. En sus 25 años de trayectoria, ha consolidado una visión en la que la responsabilidad social corporativa forma parte esencial de su identidad.

El enfoque de Plexus Tech se traduce en iniciativas concretas orientadas a la inclusión, la accesibilidad y el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto real. Entre ellas destaca la incorporación de la accesibilidad como estándar en el diseño de productos y servicios, así como proyectos de innovación aplicada como la cátedra CAMELIA, desarrollada junto a la Universidad de Santiago, que utiliza inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones clínicas. En este sentido, Agrasar hizo alusión a este tipo de iniciativas y defendió que «ese es el tipo de innovación en el que creemos, útil, responsable y conectada con necesidades reales».

En un entorno marcado por la transformación digital, la compañía defiende un modelo en el que la innovación vaya acompañada de criterios de ética, responsabilidad y utilidad social. «El futuro no va a pedir solo más tecnología, sino mejor tecnología y una forma más responsable de ponerla al servicio de las personas», añadió Agrasar.

La jornada fue clausurada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien destacó la relación del Concello con Plexus Tech y reconoció el papel de la familia Agrasar y del tejido empresarial de la ciudad, al que definió como «el corazón de Vigo».

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El premio refuerza el posicionamiento de la empresa como referente en el ámbito tecnológico y social. Actualmente, Plexus Tech cuenta con más de 5.000 profesionales, presencia internacional y trabaja con gran parte de las empresas del IBEX 35, además de mantener una fuerte especialización en sectores como banca, seguros, industria, salud o servicios sociales. Su estrategia de crecimiento se apoya en la integración de compañías especializadas y en el desarrollo de un ecosistema de servicios tecnológicos con valor añadido.