La coruñesa Etiem diseña 38.000 uniformes para 2.000 empleados de 36 aeropuertos españoles

La coruñesa Etiem ha colocado sus diseños en 36 aeropuertos españoles. La firma textil especializada en moda corporativa ha culminado junto a South Europe Ground Services (South), la filial de handling (asistencia en tierra) del grupo IAG, un proyecto estratégico que supone vestir al personal de facturación, embarque y coordinación de toda su red nacional y que refuerza el peso de la industria textil coruñesa en grandes contratos de alcance estatal.

Los nuevos uniformes ya están implantados y darán servicio a más de 2.000 empleados en aeropuertos de toda España. El encargo ha supuesto la confección de unas 38.000 prendas a partir de 73.000 metros de tejido, repartidas en 19 tipos de piezas y complementos adaptados a los distintos perfiles profesionales de la compañía.

Para Etiem, este contrato supone un punto de inflexión en su posicionamiento dentro del negocio de la moda laboral. La empresa coruñesa fue elegida en 2024 como socio estratégico de South para desarrollar una colección que no solo renovase la imagen corporativa, sino que mejorase la funcionalidad diaria del trabajo aeroportuario.

Cada prenda, según explica la compañía, ha sido diseñada para responder a exigencias concretas de movilidad, ergonomía, resistencia y adaptación a diferentes condiciones climatológicas, en un entorno especialmente exigente como el de los aeropuertos.

La producción se ha desarrollado en los talleres de Etiem en Arteixo, en colaboración con otros centros de la península, reforzando la cadena de valor local y la capacidad industrial del textil coruñés y gallego.

Javier Cañás, fundador de Etiem, y Miguel Ángel Gimeno, consejero delegado de South, en las instalaciones de Etiem en Arteixo. / L.O.

Según Javier Cañás, fundador de Etiem, “este proyecto ha supuesto un reto y una oportunidad única para todo nuestro equipo. Nos ha permitido demostrar que desde Galicia podemos abordar encargos de gran escala manteniendo el cuidado por el detalle, la calidad y la cercanía en todo el proceso”. “Trabajar junto a South y sus equipos nos ha permitido desplegar nuestro primer proyecto de moda corporativa a nivel nacional y con muy buen resultado”, reconoció.

Uno de los aspectos más destacados del proceso fue la participación directa de los propios trabajadores de South. Cerca de 1.000 profesionales participaron en la fase inicial de consulta y un grupo representativo acompañó el desarrollo junto a Etiem, desde la selección de materiales hasta las pruebas de uso real.

El resultado final, según South, debía convertirse también en un símbolo de la nueva etapa de la compañía como filial independiente dentro de IAG. Su consejero delegado, Miguel Ángel Gimeno, destaca que “la puesta en marcha de esta nueva uniformidad es mucho más que el cierre de un proyecto: es fruto de la constancia y el trabajo en equipo”. “El resultado final refleja quiénes somos hoy como compañía y cómo queremos seguir avanzando. Desde el inicio, ha sido un proceso muy gratificante que no habría sido posible sin colaboración y la profesionalidad de Etiem”, apuntó

El proyecto incorpora además criterios de sostenibilidad en toda su cadena de valor. El 95% de los tejidos utilizados son sostenibles y un 38% reciclados, en línea con la estrategia de ambas compañías. La colaboración refuerza así la apuesta por la proximidad, la trazabilidad y la especialización textil gallega.

Para Etiem, el contrato consolida su capacidad para competir en proyectos complejos de gran dimensión y confirma que desde A Coruña también se puede liderar la moda corporativa de alcance nacional.