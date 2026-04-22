Renta 4 y BME acercan a los inversores a más de 15 empresas cotizadas
El evento presenta a más de 20 empresas en un formato nuevo y muy dinámico.
El III Encuentro Financiero organizado por Renta 4 Banco, Prensa Ibérica e Intereconomía, en colaboración con BME, reunió a empresas e inversores en el encuentro celebrado los días 8 y 9 de abril en el auditorio de la Fundación Renta 4.
Los asistentes pudieron conocer de primera mano a más de 15 compañías cotizadas a través de un formato ágil que combinó presentaciones y entrevistas de 20 minutos, facilitando un contacto directo y accesible con el tejido empresarial español. Estas entrevistas se pueden volver a ver desde este link.
Entre las empresas que participaron se encontraban Acerinox, Mapfre, Squirrel, Sacyr, DIA, GAM, Ebro Foods, Cellnex, Izertis, Laboratorios Rovi, Nextil, Logista, Prosegur Cash, Atresmedia, Grenergy y Amper, además de una mesa redonda con expertos de Renta 4 que realizaron un análisis del entorno económico para 2026.
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