Vacantes laborales
Gadis busca a más de 1.000 empleados para la campaña de verano en Galicia y Castilla y León
La oferta incluye puestos de supermercado y en las plataformas logísticas de Betanzos y Medina del Campo
Julio Pérez
Gadis acaba de abrir su habitual campaña de refuerzo de plantilla para el verano. La cadena de supermercados gallega prevé contratar a más de 1.000 personas, superando las 914 que incorporó durante la temporada estival de 2025. El proceso de selección ya comenzó. Busca «perfiles diversos», avanza la compañía, con puestos disponibles para supermercados y en las áreas logísticas y de almacén situadas en el Polígono de Piadela (Betanzos) y Medina del Campo (Valladolid). Las candidaturas se pueden presentar a través de su portal de empleo: empleo.gadisa.es.
Ante el aumento de actividad previsto en los próximos meses, Gadis señala su apuesta de «seguir prestando el mejor servicio a los clientes». «Atraer nuevos talentos con perfiles especializados es una de las prioridades de la empresa, la que más empleo genera de su sector en la comunidad gallega», destaca, tras superar los 9.000 empleados el pasado año. Gadis imparte cursos de formación ocupacional a las personas que entran en secciones de producto fresco, principalmente. «El fin es que puedan adquirir un mayor desempeño profesional y garantizar la mejor atención a los clientes, teniendo en cuenta que la cadena de supermercados fomenta la venta asistida en mostrador tradicional para una mejor experiencia de compra», asegura.
El grupo de distribución alimentaria alcanzó una facturación bruta de 1.640 millones de euros en 2024 tras un incremento anual del 4,5%. Al cierre de ese ejercicio operaba con 475 puntos de venta. Con su formato principal, Gadis, llegó a los 223 establecimientos propios en 2025. Abrió tres nuevos Galicia y Castilla y León. La línea Claudio experimentó un fortísimo avance: 22 inauguraciones, alcanzando una red comercial ya de 256 puntos de venta en Galicia, Castilla y León y Madrid.
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