Hijos de Rivera entra en la catalana BdeGust, cervecera artesanal con fin social

Corporación Hijos de Rivera refuerza su estrategia en el segmento craft con la incorporación de BdeGust, una cervecera artesanal nacida en Cataluña en 2019 que combina la producción de cerveza premium con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.

La compañía coruñesa entra en el capital del proyecto con el objetivo de aportar recursos para acelerar su crecimiento y ampliar su capacidad de impacto social, además de generar sinergias con el ecosistema de cervezas artesanales de la firma gallega.

BdeGust se ha consolidado en los últimos años en el segmento premium, con presencia en restaurantes con estrella Michelin y hoteles de cinco estrellas. Su catálogo incluye referencias como lager, trigo sin gluten, Hazy IPA o Pastry Stout, elaboradas con ingredientes ecológicos y de cosecha propia.

Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera, destacó que “BdeGust está perfectamente alineada” con los valores de la compañía y subrayó que representa “cómo la excelencia en el producto puede ir de la mano de un impacto positivo real en la sociedad”.

Ucha añadió que ambas compañías comparten “una misma forma de entender el papel como empresa, profundamente vinculada al territorio y comprometida con las personas”, y avanzó que el objetivo es “multiplicar juntos su capacidad de impacto social”.

La cervecera catalana ha desarrollado además una plataforma de inserción laboral que genera oportunidades de empleo y formación para colectivos vulnerables, dentro de un modelo que integra sostenibilidad y compromiso social.