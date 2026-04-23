Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Último de la Fila traslada su concierto de A Coruña a SantiagoPrimer día sin aglomeraciones en Alvedro con el cierre de LavacollaLas víctimas de las carreteras: «Solo se aprende a vivir de nuevo»A Coruña celebra el Día del LibroCambios en la comunicación entre alumnado y profesoresLa terraza con las mejores vistas de Galicia está en BarrañánH&M ficha en Inditex al gallego Diego Teijeiro
instagramlinkedin

Hijos de Rivera entra en la catalana BdeGust, cervecera artesanal con fin social

La firma coruñesa refuerza su apuesta por la cerveza craft con impacto social

El director general de Hijos de Rivera, Francisco Ucha, junto a los promotores de BdeGust, Blanca Costa y Luis Bori.

El director general de Hijos de Rivera, Francisco Ucha, junto a los promotores de BdeGust, Blanca Costa y Luis Bori. / L. O.

Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

A Coruña

Corporación Hijos de Rivera refuerza su estrategia en el segmento craft con la incorporación de BdeGust, una cervecera artesanal nacida en Cataluña en 2019 que combina la producción de cerveza premium con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.

La compañía coruñesa entra en el capital del proyecto con el objetivo de aportar recursos para acelerar su crecimiento y ampliar su capacidad de impacto social, además de generar sinergias con el ecosistema de cervezas artesanales de la firma gallega.

BdeGust se ha consolidado en los últimos años en el segmento premium, con presencia en restaurantes con estrella Michelin y hoteles de cinco estrellas. Su catálogo incluye referencias como lager, trigo sin gluten, Hazy IPA o Pastry Stout, elaboradas con ingredientes ecológicos y de cosecha propia.

Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera, destacó que “BdeGust está perfectamente alineada” con los valores de la compañía y subrayó que representa “cómo la excelencia en el producto puede ir de la mano de un impacto positivo real en la sociedad”.

Ucha añadió que ambas compañías comparten “una misma forma de entender el papel como empresa, profundamente vinculada al territorio y comprometida con las personas”, y avanzó que el objetivo es “multiplicar juntos su capacidad de impacto social”.

Noticias relacionadas y más

La cervecera catalana ha desarrollado además una plataforma de inserción laboral que genera oportunidades de empleo y formación para colectivos vulnerables, dentro de un modelo que integra sostenibilidad y compromiso social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
  2. La terraza frente a Barrañán con una de las mejores vistas de Galicia: a 20 minutos de A Coruña y con un arroz 'espectacular
  3. Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
  4. Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
  5. Frank Armando Ponte, inmigrante peruano en A Coruña: 'Llegué escapando del Tren de Aragua, dormí en la calle, y ahora me di de alta como autónomo y emprendí
  6. Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, solicita al Deportivo no cambiar su topónimo
  7. El Deportivo repite día ante el Cádiz y sumará dos viernes seguidos: horario confirmado por LaLiga
  8. La defensa del lotero de A Coruña acusado de quedarse con la Primitiva millonaria pide su absolución: 'Desde el minuto 1 se reconoció como no propietario del boleto

Hijos de Rivera entra en la catalana BdeGust, cervecera artesanal con fin social

Hijos de Rivera entra en la catalana BdeGust, cervecera artesanal con fin social

Frente común contra el cáncer en A Coruña: llega la Rede de Concellos Contra o Cancro

Frente común contra el cáncer en A Coruña: llega la Rede de Concellos Contra o Cancro

Joan Garriga (Vox) defiende la “prioridad nacional” y asegura que “es español quien nace de padre y madre española”

Cuatro hayas rojas adornan el entorno del Obelisco

Cuatro hayas rojas adornan el entorno del Obelisco

Cambios en el tráfico en la ronda de Outeiro: una nueva rotonda dará acceso a la futura estación intermodal de A Coruña

Cambios en el tráfico en la ronda de Outeiro: una nueva rotonda dará acceso a la futura estación intermodal de A Coruña

La RFEF investiga los gritos xenófobos en el Salamanca-Fabril

La RFEF investiga los gritos xenófobos en el Salamanca-Fabril

La plantilla de Nostián, en A Coruña, exige cumplir las medidas de seguridad que exigió la Inspección de Trabajo: de arreglar goteras a reparar viales

La plantilla de Nostián, en A Coruña, exige cumplir las medidas de seguridad que exigió la Inspección de Trabajo: de arreglar goteras a reparar viales
Tracking Pixel Contents