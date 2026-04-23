La tecnológica Inetum, con 60 trabajadores en A Coruña, Santiago, Vigo y Ourense, plantea un ERE de hasta el 5% de la plantilla
Los perfiles afectados son técnicos, por lo que quedarían fuera los profesionales ligados a servicios centrales o de soporte
La consultora tecnológica Inetum ha planteado en España un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría alcanzar hasta el 5% de su plantilla, una medida que puede afectar también a sus más de 60 trabajadores en Galicia, repartidos entre sus centros de servicio de A Coruña, Santiago, Vigo y Ourense.
La compañía explicó este jueves que la decisión se adopta dentro de su estrategia de transformación, tras realizar un “exhaustivo análisis técnico y de capacidad” de la empresa. En España, Inetum supera los 9.100 empleados, aunque la firma precisa que la medida se circunscribe exclusivamente a Inetum España (6.000 trabajadores).
Según detalló la empresa, los perfiles potencialmente afectados son técnicos, por lo que quedarían fuera los profesionales ligados a servicios centrales o de soporte. Además, subraya que se trata de una actuación “puntual” que no prevé nuevas fases posteriores.
La multinacional asegura que no habrá supresión de líneas de negocio, por lo que mantendrá la prestación habitual de servicios a clientes y la actividad diaria de la plantilla. El objetivo, sostiene, es adaptar su estructura a las exigencias actuales del mercado español y reforzar un modelo de prestación de servicios más transversal y dinámico.
Inetum enmarca esta reorganización en un contexto de fuerte competencia multinacional, transformación del mercado del talento y nuevas demandas de los clientes en un sector tecnológico sometido a una evolución constante.
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