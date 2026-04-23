Rueda, tras la reunión con el presidente de SAIC: «No hemos cerrado nada; hemos venido a ofrecer las posibilidades que tiene Galicia»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comenzó hoy su gira por China con una reunión clave para el futuro industrial de la comunidad y, en concreto, para el sector de la automoción. El mandatario gallego se citó con el máximo responsable de la empresa estatal SAIC, Wang Xiaoqiu, con la intención de amarrar la planta de coches de la marca MG. El encuentro, que tuvo lugar en Pekín, sirvió para «contar en persona» las posibilidades de la región y de su ecosistema vinculado al automóvil, incluyendo la principal planta de España, Stellantis Vigo. Pero por el momento, Rueda volverá sin la esperada confirmación. «No hemos cerrado nada; hemos venido a ofrecer las posibilidades que tiene Galicia», reconoció.

Después de la primera reunión del Ejecutivo gallego con Citic, a la que asistió la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, la jornada de hoy estaba centrada en la automoción, con Rueda citándose con la multinacional SAIC Motor a través de una visita al centro de I+D de la compañía en Shanghái y un encuentro con Wang Xiaoqiu y otros miembros de la directiva en Pekín, donde la delegación gallega visitó también el salón del automóvil Beijing Auto Show.

A su salida Rueda atendió a los medios y explicó que se trata de «una agenda intensa» que la Xunta ha centrado «en lo que más interesa ahora mismo en las relaciones con China», citando principalmente la automoción por la rápida implantación de las marcas de los fabricantes asiáticos en Europa, donde ya están montando las primeras plantas. «Tenemos en Galicia la fábrica de automóviles más productiva de España, por lo tanto, un ecosistema industrial relacionado con la automoción que está abierto», indicó.

Sin acuerdo

Según el presidente, el objetivo de la Xunta era «ofrecer a Galicia como un lugar propicio» para inversiones vinculadas al automóvil. Preguntado por si se había cerrado algo con SAIC, Rueda reconoció que no. «No hemos no hemos cerrado nada, lo que hemos venido es a ofrecer, a contar en persona y a tener un contacto personal, las posibilidades que tiene Galicia para cualquier actividad que tenga que ver con la automoción, pero no hemos terminado nada todavía», señaló.

La reunión de la Xunta en Shanghái con los proveedores de SAIC / Xunta

Además de la reunión con SAIC, la delegación de la Xunta se citó también con la filial logística del grupo chino (Anji Logistics, que opera 41 buques), su socia en materia de baterías (Quingtao) y uno de los proveedores de diversos componentes y tecnologías (Hasco).

Galicia encabeza la carrera para acoger la planta y pelea contra otras regiones. En un principio se dedicará al ensamblaje de los coches despiezados enviados por contenedor directamente desde China (lo que se conoce como CKD, completely knocked down). Por eso, y aunque los emisarios del grupo chino visitaron la Plisan, la intención del fabricante es comenzar con una nave más sencilla donde poder llegar a cabo esa operación de montaje, con la previsión de crecer en el futuro. Según las fuentes consultadas, esa primera fase apunta al norte de la comunidad.

Un gigante que no para de crecer en Europa

El objetivo de SAIC es el mismo que el de los otros fabricantes chinos: quiere producir sus coches en Europa. En concreto los de MG, la histórica marca británica que bajo el mando de la empresa estatal china está viviendo una segunda juventud, situándose como una de las enseñas del gigante asiático que más están creciendo en el Viejo Continente.

Según los últimos datos de este primer trimestre, SAIC Motor comercializó 55.444 unidades en la Unión Europea, casi un 6% más, lo que le permiten ser la primera firma china, seguida muy de cerca por BYD (50.646 modelos), que duplicó sus datos de hace un año (+169,7%).

Otras reuniones

Rueda también informó de que mantendrán también reuniones «con fabricantes de componentes eólicos». «Somos una potencia eólica y nos interesa mucho ese sector», recordó.

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El tercer sector para el que la Xunta busca negocio en China es el turismo, especialmente el vinculado al Camino de Santiago, ya que han identificado un número «cada vez mayor» de peregrinos que llegan desde este país asiático. «Hace poco no venía nadie y ya son unas cifras respetables. Venimos a ofrecer ese mercado turístico que puede ser China, que conozcan las posibilidades de Galicia», añadió.