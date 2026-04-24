15.000 afectados en A Coruña: CIG, CCOO y UGT activan las protestas del metal ante el "bloqueo" de la patronal

CIG, CCOO y UGT activan las protestas en el metal de A Coruña ante la falta de avances en la negociación del nuevo convenio colectivo, que afecta a unos 15.000 trabajadores de sectores como el naval, talleres, electricidad, fontanería o instalaciones industriales. Los sindicatos han convocado una concentración para el próximo 29 de abril, a las 19.00 horas, ante la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC).

En una comparecencia ante la prensa, los representantes sindicales Eduardo Caamaño (CIG Industria), Jairo Ares (UGT FICA) y Arturo Julián (CCOO Industria) han acusado a la patronal de mantener bloqueada la negociación y de aplazar de forma continua las reuniones desde noviembre. “No hemos empezado aún a hablar del convenio”, denuncian, al tiempo que reclaman un calendario estable con, al menos, una reunión semanal para desbloquear el proceso.

El convenio provincial perdió su vigencia el 31 de diciembre de 2025 y, tras seis encuentros, los sindicatos aseguran que la patronal pretende dilatar cualquier acuerdo con una propuesta de cinco años, subida salarial del 8% y sin avances en el resto de materias.

Entre sus principales demandas figuran la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, una cláusula de revisión salarial ligada al IPC, mejoras en el seguro colectivo, el cobro real de los pluses de peligrosidad y medidas contra la elevada precariedad y la subcontratación.

El conflicto también se extiende a Pontevedra, donde CCOO propondrá al resto de sindicatos impulsar una huelga indefinida en el metal ante el “inmovilismo” de la patronal.