La guerra y la polémica por las bajas laborales agitan el Primero de mayo en Galicia

Las movilizaciones en Galicia del Primero de mayo estarán marcadas por el rechazo a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la polémica levantada alrededor del plan de la Xunta para controlar lo que los sindicatos definen como «el mal llamado absentismo» laboral. Durante la presentación este jueves de los actos conjuntos por el Día Internacional de los Trabajadores, los líderes de CC OO y UGT en la comunidad cargaron se mostraron dispuestos a participar en las mesas del Diálogo Social donde se abordará el incremento de las bajas laborales en la comunidad, pero «sin hacer análisis simplistas», como afeó Amelia Pérez, secretaria xeral de CC OO.

Denuncian que en la subida de las incapacidades temporales hay que tener en cuenta el colapso del sistema sanitario, el envejecimiento de la población laboral o el peso de determinados sectores más propensos a sufrir enfermedades. Cristóbal Medeiros subrayó que la falta de medidas de prevención de riesgos afecta también a la incidencia de las bajas y que las largas listas de espera para atención primaria y pruebas de especialistas demora las altas.

El lema de las movilizaciones

El lema de las movilizaciones de UGT y CC OO de este año es «Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia». En este sentido, la secretaria general de CC OO incidió en la problemática de la vivienda, «con precios disparados que menguan el poder adquisitivo de las personas trabajadoras». Ante esta situación, instó a las administraciones «a actuar con valentía para regular el mercado y controlar los pisos turísticos», apostando por el alquiler social. Además, según proclamó, solicitarán al Gobierno una nueva actualización del salario mínimo profesional a mitad de año.

«Contra el imperialismo, paz y soberanía. En Galicia, trabajo digno y derechos» es el eslogan escogido por CIG para avanzar en «justicia social» y lanzar un «grito de no a la guerra». Paulo Carril, secretario general de CIG, critica «el imperialismo dirigido por los Estados Unidos con la subordinación de la Unión Europea» y se posiciona en contra del incremento del gasto militar por parte de los países miembros de la OTAN «para alimentar las maquinarias de invasión bajo la bandera de acciones humanitarias». En su lugar, manifiesta que se debería destinar ese presupuesto a «hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra».

El sindicato nacionalista es también muy crítico con los planes anunciados por la Xunta para las bajas laborales. «Es un discurso tóxico», asegura Carril. «Un mensaje falso», añade, que atribuye a la patronal y que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «hace apología de él».

Las manifestaciones del 1 de mayo en Galicia

En la ciudad de Vigo, CC OO y UGT se concentrarán a las 12.00 horas en la rotonda del barco en Coia y se movilizarán hasta el parque de Castrelos, donde tendrá lugar una «fiesta popular». En Ourense, el punto de encuentro será la Subdelegación del Gobierno y en Vilagarcía de Arousa, el Concello. En Pontevedra, CC OO se reunirá en la Praza da Ferrería y avanzará hasta la Praza Pedreira.

Por su parte, CIG organizó movilizaciones a las 12.00 horas en el cruce da Dobrada en Vigo, en el Concello de Porriño y en la calle Pasantería de Pontevedra, entre otras ciudades. En Vilagarcía y Ourense, la quedada será a las 11.30 horas en la avenida da Mariña y en la Plaza Mayor, respectivamente.