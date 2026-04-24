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Cumbre informal de la UE en Chipre

Sánchez plantea a la UE prorrogar los fondos europeos y relajar las reglas fiscales para acelerar la inversión en renovables

El presidente del Gobierno defiende ante los líderes europeos que la inversión en electrificación y renovables es clave para reforzar la resiliencia energética de la UE

Sánchez pide a la UE prorrogar fondos y flexibilizar las reglas fiscales para renovables

Sánchez pide a la UE prorrogar fondos y flexibilizar las reglas fiscales para renovables

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto al resto de líderes de la Unión Europea ampliar el plazo de ejecución de los fondos europeos Next Generation para facilitar nuevas inversiones en electrificación, energías renovables y transformación energética verde. Sánchez ha defendido esta propuesta a su llegada a la segunda jornada de la cumbre informal de líderes europeos que se celebra en Nicosia (Chipre). El jefe del Ejecutivo ha explicado que España plantea extender entre seis y doce meses el periodo de vigencia de estos fondos, más allá de agosto de 2026, fecha inicialmente prevista para su finalización.

El presidente ha subrayado la necesidad de que Europa cuente con más recursos para seguir avanzando en la electrificación de sus economías y en la transición hacia un modelo energético más verde. A su juicio, esta transformación permitirá reforzar la resiliencia de la Unión Europea ante futuras crisis.

“Es la lección de todos estos shocks energéticos derivados de guerras”, ha señalado Sánchez antes del inicio de la reunión de trabajo de los Veintisiete. En la cumbre, los líderes europeos tienen previsto abordar las propuestas de la Comisión Europea para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Irán y del cierre del estrecho de Ormuz.

Además de la prórroga de los fondos de recuperación, Sánchez también ha planteado abrir un debate sobre una posible flexibilización de las reglas fiscales europeas para las inversiones vinculadas a la transformación energética. El objetivo, según ha defendido, sería facilitar que los Estados miembros puedan seguir destinando recursos a proyectos de electrificación y renovables sin que estas inversiones se vean penalizadas por las restricciones presupuestarias.

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El Gobierno español viene defendiendo en los últimos años la necesidad de acelerar el despliegue de energías limpias y reforzar las infraestructuras eléctricas como vía para reducir la dependencia energética exterior, mejorar la competitividad de la industria europea y proteger a las economías nacionales frente a nuevas turbulencias en los mercados internacionales de la energía.

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