Amancio Ortega se consolida como primer inversor del Ibex con 97.733 millones de euros en participaciones

El fundador de Inditex Amancio Ortega se consolida como el primer inversor del Ibex 35 con una participación del 59,294% en la multinacional textil a través de su sociedad patrimonial Pontegadea Inversiones, un 5% en Redeia y un 5% en Enagás. Entre las tres suman 97.733 millones de euros.

Cada título de Inditex cotiza ahora por encima de los 52 euros y el 59,294% que controla Amancio Ortega, se valora a precios del mercado de 97.131 millones de euros. Los 27 millones de acciones en Redeia le aportan un plus de alrededor de 403 millones de euros; y los 13,1 millones de títulos en Enagás superan los 222 millones de euros.

Por detrás de Amancio Ortega, en segunda posición de mayor participaciones en el principal índice bursátil español se sitúa la mayor empresa de gestión de activos del mundo, BlackRock, que ha declarado participaciones superiores al 1% en un total de 20 compañías que cotizan en el Ibex 35 y que equivalen a 41.308,2 millones de euros --lo que supone un 3,7% de la capitalización total del selectivo--, según los cálculos realizados por Europa Press a partir de los datos que figuran en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La mayor gestora de fondos del mundo se encuentra presente en bancos, aerolíneas, constructoras y energéticas, donde tiene participaciones que oscilan entre el 3,002% en Colonial SFL y el 8,199% en Banco Sabadell.

Esta gestora es accionista de la gran banca incluida en el Ibex 35, a excepción de Unicaja: Sabadell (8,199%), Banco Santander (6,861%), BBVA (7,158%), Bankinter (5,910%) y Caixabank (4,68%).

Desglosado por porcentaje accionarial, BlackRock posee más de un 5% en ACS (5,057%), Aena (5,037%), Amadeus (5,498%), Santander (6,861%), Sabadell (8,199%), Bankinter (5,910%), BBVA (7,158%), Cellnex (5,001%), Enagás (7,427%), Iberdrola (6,254%), Redeia (5,225%), Repsol (7,176%) y Telefónica (5,940%).

Además, supera el umbral del 4% en Caixabank (4,980%), Grifols (4,811%) y Merlin Properties (4,632%), y del 3% en Acciona (3,942%), IAG (3,538%), Colonial (3,002%) y Solaria (3,347%).

Por importe, su mayor participación es la de Santander, valorada en 10.277 millones de euros, seguida de Iberdrola (8.419 millones) y BBVA (7.492 millones).

A su vez, la SEPI posee un 10% en Telefónica, un 5% en Enagás, un 20% en Redeia, un 27,99% en Indra, un 2,52% en IAG, mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) cuenta con un 16,177% en Caixabank y Enaire un 51% en Aena. En total, las participaciones del Estado ascienden a 37.147 millones de euros.

En cuarta posición se sitúa CriteriaCaixa, que ostenta un 31% en Caixabank, un 28,5% en Naturgy, un 17,32% en Colonial SFL, un 9,99% en Telefónica y un 9,36% en ACS.

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En total, las participaciones del brazo inversor de La Caixa en empresas del Ibex 35 ascienden a 36.017 millones de euros.