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Trabajadoras del sector textil en A Coruña salen a la calle para exigir que se mantenga su convenio propio

Rechazan la inclusión en el convenio ARTE de ámbito estatal

Nueva jornada de protesta en el sector textil

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Nueva jornada de protesta en el sector textil de A Coruña / Carlos Pardellas

Europa Press

Trabajadoras del sector textil han salido este lunes a la calle en A Coruña, así como en otras ciudades gallegas, para protestar contra la inclusión de su actividad en el convenio ARTE, a nivel estatal, y exigir que se mantenga su convenio propio provincial.

Así lo ha explicado ante los medios de comunicación en la protesta de Santiago Miriam Cuíña, delegada de la CIG, que ha expresado su rechazo a la inclusión en este convenio de ámbito estatal y ha pedido que se respete su "convenio provincial, que tanto tiempo nos costó".

"Trabajamos aquí, queremos negociar el convenio aquí, no queremos tener un convenio a nivel estatal en Madrid, que no tenemos capacidad para negociar", ha explicado la representante.

La aplicación de este convenio, ha asegurado, supondría "la pérdida de un montón de derechos que ya estaban adquiridos", así como "una pérdida de dinero sustancial" y, sobre todo, "pérdida de mejoras a nivel de conciliación y licencias".

"Entonces, realmente perderíamos la mayoría de las condiciones que tenemos a día de hoy y pasaríamos a tener un convenio peor, ya no solamente a nivel dinero, sino a nivel de derechos de conciliación, en un comercio mayoritariamente feminizado. Sería una vuelta atrás gravísima", ha denunciado.

Pérdida de 3.000 euros anuales

Miriam Cuíña ha cifrado en unos 3.000 euros anuales la pérdida económica que supondría para una trabajadora a tiempo completo, a lo que habría que sumar la eliminación de los descansos como tiempo de trabajo.

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En este panorama, los representantes de los trabajadores han instado a la patronal a "sentarse a negociar" y ha reclamado que no "dejen a sus trabajadores en manos de gente que les quiere meter un convenio que les perjudica". La situación afecta, en datos de la CIG, a una media de 35.000 personas.

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