Galicia prevé 173.000 empleos para graduados en Formación Profesional entre este año y 2035

La Formación Profesional vive una era dorada. Su rapidez para capacitar al alumnado en la asunción de nuevos retos profesionales y, en general, su elevada inserción, convencen a cada vez más personas de apuntarse a un ciclo formativo. Nunca antes tantos gallegos fiaron a la FP su futuro, un futuro en el que las oportunidades laborales se cuentan por miles, con datos del Observatorio de la Formación Profesional de Caixabank Dualiza.

Los expertos de esta entidad han calculado las oportunidades de empleo entre este año y 2035 para Galicia a partir de una estimación de lo que definen como creación neta de empleo, que son los trabajos de nueva creación, y aquellos que quedarían libres debido a la jubilación de una parte de la población. En total, estiman alrededor de 173.000 empleos en la década para personas graduadas en FP en la comunidad.

Además, su análisis apunta que el ritmo al que se sucederán esas oportunidades laborales irá en incremento año a año. Así, si para este 2026 la estimación es de alrededor de 15.100 empleos, mientras que para 2035 rozarían los 18.700, un 28 por ciento más.

El Observatorio calcula igualmente las oportunidades de trabajo totales, sea cual sea la formación. Para Galicia, en la última década las estimaciones las elevan a 611.000.

Prima de empleo

Ya en la actualidad, conforme a los datos de la misma entidad, contar con formación de FP supone una ventaja frente a quienes se han ido de las aulas con niveles inferiores. En concreto, el organismo analiza la diferencia en puntos porcentuales de la tasa de ocupación de los titulados de formación profesionalizante (FP Básica y FP de grado medio) de entre 20 y 34 años respecto a la registrada entre los jóvenes de las mismas edades, pero contando con que se sacasen solo la ESO o certificados de profesionalidad de los niveles 1 y 2 o inferiores.

Si la ventaja a favor de los ciclos era en 2020 de 18 puntos porcentuales, durante el pasado año ya había subido hasta los 21,1. De hecho, durante 2025 ese plus, denominado «prima de empleo» por los investigadores, ha anotado el máximo en la comunidad desde el año de irrupción del covid. Además, la ventaja que tiene un titulado de grado medio o básico para encontrar empleo es «mayor» en Galicia que en el resto del Estado.

Otro indicador que contribuye a delimitar los efectos de la Formación Profesional sobre la inserción laboral es que durante el año 2024, último año del que existen cifras disponibles, casi el 36 por ciento de las ofertas de empleo presentadas por las empresas gallegas requirieron una titulación de FP de grado superior, tres puntos porcentuales más que en España. Es también el porcentaje más alto registrado desde 2020. A ellas se sumarían el 13,2% de los puestos que demandaban un grado medio.

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Desde el Observatorio de la Formación Profesional también analizan la evolución de la matrícula en estas enseñanzas y revela que en Galicia la población de 25 a 64 años que, como máximo, tiene estudios de FP (desde Básica a superior) roza ya el 27 por ciento. Serían, en números absolutos, más de 388.000 personas y, de ellas, 182.000 son mujeres.