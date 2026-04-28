Los hijos de Isak Andic cobrarán más de 200 millones de euros de dividendos de Mango

Mango ha repartido 217,6 millones de euros entre sus propietarios este año. Estos son los tres hijos de Isak Andic (Jonathan, Sarah y Judith Andic), que se reparten el 95% de la propiedad tras determinarlo así su padre en el testamento, y Toni Ruiz, quien ejerce de presidente y consejero delegado de la firma y que es, a su vez, dueño del 5% del capital. Así pues, los primeros cobrarán 206 millones de euros y el último, 11 millones de euros.

Este es, según las cuentas de 2025 depositadas recientemente en el registro mercantil, el reparto de dividendos que ha realizado la compañía después de las buenas cifras de los últimos ejercicios. Este año pasado Mango ganó 242 millones de euros en total (tras facturar más de 3.700 millones de euros) y el anterior habían sido otros 219 millones.

La gratificación distribuida entre los accionistas viene de ambos ejercicios, pero incluye 96 millones de euros extraordinarios aprobados en la última junta general de accionistas de la sociedad como reconocimiento de que el último ha sido "un año récord en la historia de Mango". Según precisan fuentes oficiales de la compañía "el extraordinario desempeño del negocio y la sólida posición financiera de la empresa se traducen en una elevada capacidad de generación de caja".

El comentario viene a cuento del compromiso de que 2026 siga siendo un año de inversión récord para Mango, igual que lo ha sido el año pasado. "Contando con uno de los balances más saneados del sector, esta generación de ingresos ha facilitado a la compañía combinar su política de remuneración al accionista con el mayor esfuerzo inversor de su historia", afirman. Según detalló el propio Toni Ruiz en la presentación de las principales cifras de estos resultados de 2025, fueron 225 millones de euros destinados a apertura y reforma de tiendas o a mejoras logísticas.

"El reparto de este dividendo a cuenta se ha ejecutado garantizando la existencia de liquidez suficiente, por lo que no compromete los 600 millones de euros de inversión previstos en el Plan Estratégico 2024-2026", concluyen desde la compañía. Este mismo martes, Mango ha anunciado que pretende abrir este año diez tiendas en Turquía, país de nacimiento del fundador de la marca, fallecido hace aproximadamente año y medio mientras paseaba con su hijo Jonathan por la montaña de Montserrat.

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La cadena está en el último año de un plan estratégico que se propuso abrir 500 nuevas tiendas entre 2024, 2025 y 2026 (según las pinceladas que ha ido dando la empresa los últimos años, ya estaría rondando esta cifra), elevar sus ingresos hasta los 4.000 millones de euros anuales (cierra 2025 en los 3.700 millones) y ganar 350 millones de euros (está rozando los 250). La estrategia pasa por incrementar el valor de marca y la calidad del producto, y abrir tantas tiendas como se pueda.