Irlanda inicia el desguace del «Fastnet», el pesquero gallego que encalló en las rocas hace más de cuatro meses
El volanteiro de bandera francesa y capital gallego ha permanecido encajado en el acantilado cerca de Dingle desde el pasado 14 de diciembre
La operación de retirada se alargará durante 8 semanas y tendrá un coste aproximado de 5 millones de euros
Adrián Amoedo
El pasado 14 de diciembre el volanteiro Fastnet salía del puerto de Dingle, en Irlanda, cuando se quedó sin motor. La tripulación no pudo controlar el buque, que poco a poco se fue dirigiendo hacia uno de los acantilados. Impactó contra las rocas, quedó escorado y encajado, y los marineros tuvieron que ser evacuados por helicóptero sanos y salvos. Ahora, casi cuatro meses y medio después, Irlanda ha comenzado la retirada de la embarcación de la escarpada zona.
Tras el paso de los temporales de invierno, la empresa Atlantic Towage and Marine ha acercado una de sus plataformas al costado del buque para iniciar labores de desguace ante la imposibilidad de sacarlo del lugar. Según adelanta el medio The Skipper, se prevé que el proyecto de retirada dure hasta ocho semanas desde que la plataforma comenzó los trabajos el fin de semana, si bien dependerá de las condiciones meteorológicas.
El medio estatal RTE indicó que los operadores salvamento declararon que no es posible reflotar el arrastrero y que la intención es cortar la embarcación en pedazos, tarea que ya ha empezado con el uso de unas tenazas hidráulicas. La cadena también informa que toda la operación tendrá un coste aproximado de 5 millones de euros.
El buque, que ondeaba bandera francesa pero capital gallego, quedó con la proa incrustada contra el acantilado de la costa del condado de Kerry, con su costado de estribor está sobre otras piedras. Al principio se produjo un derrame de miles de litros de combustible y durante todas estas semanas ha estado batiendo contra el acantilado, atrayendo la mirada de los curiosos que paseaban por la zona (se trata de un lugar turístico por las vistas) y protagonizando no pocas fotografías por lo espectacular de la posición en la que quedó.
La embarcación tiene 33 metros de eslora y fue construido en el 2000 por Armón en sus instalaciones de Navia, aunque más tarde fue reconvertido.
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