Congreso de los Diputados
El PNV se abstendrá en la votación de la prórroga de los alquileres
Maribel Vaquero afirma que esta abstención se debe a cuestiones "de forma y de fondo" y reclama "acuerdos a medio y largo plazo" para abordar el problema de la vivienda
EFE
Madrid
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha anunciado que su grupo se abstendrá esta tarde en la votación en el pleno del decreto ley que prorroga los contratos de alquiler.
Vaquero ha explicado, en una rueda de prensa, que esta abstención se debe a cuestiones "de forma y de fondo" y ha dicho que, si bien no duda de que la medida sea "bienintencionada", lo que se necesita para abordar la crisis de la vivienda son "acuerdos a medio y largo plazo".
- La panadería con una de las empanadas más famosas de A Coruña cumple 70 años: 'Mi padre llevaba el pan con un carro y una burra
- La ingeniera informática Virginia Mato, de la Universidade da Coruña, gana el Premio Ada Byron: 'Lo que buscamos es estar representadas
- Abre la carrera por el gran contrato público de A Coruña, de más de 642 millones: las empresas podrán presentar ofertas a Nostián hasta el 8 de junio
- La coruñesa Milsa deja negocio sin asumir por falta de personal cualificado: “En vez de 22 millones, podríamos estar facturando 30 o 35”
- Repsol retomará el desmontaje del puerto petrolero de A Coruña a finales de 2027 con el término de su concesión
- La revisión arbitral que indigna al Dépor: 'Golpea de manera temeraria
- El alga asiática que invade Galicia tiene uno de sus 'principales focos' en A Coruña, frente a Durmideiras: se dispersa hasta Oleiros
- Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo, repite en la grada del Burgos entre la afición blanquiazul