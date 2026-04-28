El PNV se abstendrá en la votación de la prórroga de los alquileres

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha anunciado que su grupo se abstendrá esta tarde en la votación en el pleno del decreto ley que prorroga los contratos de alquiler.

Vaquero ha explicado, en una rueda de prensa, que esta abstención se debe a cuestiones "de forma y de fondo" y ha dicho que, si bien no duda de que la medida sea "bienintencionada", lo que se necesita para abordar la crisis de la vivienda son "acuerdos a medio y largo plazo".