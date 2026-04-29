Volotea, Lufthansa... las aerolíneas empiezan a eliminar vuelos ineficientes y a subir precios por la guerra

Las aerolíneas europeas empiezan a recortar vuelos y subir los precios de los billetes de avión por la crisis del queroseno, a pesar de que todavía no hay problemas de escasez de combustible. No se trata de grandes cancelaciones, ni enormes subidas de precios de las tarifas, sino de pequeños ajustes para adaptar su programación y tener mayores eficiencias ante el aumento de los costes.

El queroseno ha aumentado un 99,3% su coste en el último año hasta rozar los 1.500 dólares por tonelada, según los datos del principal proveedor de información energética, Platts, recogidos por IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo). Y eso impacta en la operativa de las aerolíneas, pues supone alrededor del 30% de sus costes.

Con todo, las líneas aéreas que operan en España no han realizado recortes en su programación, pues han elevado en conjunto un 5,7% los asientos programados para este verano, hasta un total de 260 millones de huecos disponibles. Este crecimiento de capacidad es, sin embargo, desigual por territorios. Así, mientras Canarias registra un descenso del 2% en la programación de asientos, Andalucía, Madrid y Barcelona marcan aumentos del 10%, el 8% y el 7,6%, respectivamente. En Baleares, el incremento es moderado, del 2%.

Pero algunas compañías han empezado a ajustar su operativa recortando aquellos vuelos menos rentables o han optado por subir los precios. Es el caso de la compañía de bajo coste Volotea, que anunció a principio de mes la cancelación de cerca del 1% de sus vuelos programados entre abril y septiembre de 2026 debido al aumento del precio del combustible. Este recorte afecta principalmente a rutas en Francia, Italia y España, con un impacto menor (0,5%) en el mercado español.

La aerolínea asturiana ha anunciado, además, un recargo de hasta 14 euros por billete en las reservas realizadas a partir del 16 de marzo. La compañía revisará el precio del combustible hasta siete días antes de la fecha de salida del vuelo, si el precio es más caro del previsto aplicará un suplemento por viajero que será de un máximo de 14 euros y si es más bajo reembolsará a los clientes la diferencia hasta ese mismo importe. A cambio, Volotea permite al cliente modificar su vuelo o cancelar su reserva de forma gratuita hasta cuatro horas antes de la salida

El mismo porcentaje de vuelos, un 1%, es el que ha decidido eliminar de su programación la compañía alemana Lufthansa, que anunció hace una semana un tijeretazo de 20.000 vuelos considerados no rentables desde sus aeropuertos de Frankfurt y Múnich para ahorrar combustible. Según la compañía, la medida afecta principalmente a vuelos de corta distancia hacia un determinado grupo de aeropuertos de Polonia y Noruega.

También la holandesa KLM ha comunicado que operará durante el mes de mayo 80 vuelos de ida y vuelta menos desde y hacia el aeropuerto de Schiphol "debido al aumento del precio del queroseno". Se trata, de nuevo, de menos del 1% de sus vuelos europeos durante el periodo, según afirma en un comunicado, en el que aclara que "no hay escasez de queroseno". Los pasajeros afectados serán "reubicados en el siguiente vuelo disponible" dado que las cancelaciones afectan a destinos a los que KLM ofrece vuelos varias veces al día, como Londres o Düsseldorf.

Por otra parte, el grupo IAG, que agrupa a aerolíneas como Iberia, Vueling, British Airways o LEVEL, ha anunciado que realizará "algunos ajustes en los precios" de los billetes para reflejar el aumento en los costes del combustible. Y aclara que no está sufriendo "ninguna interrupción en el suministro de combustible para aviones", sino que es cuestión de que "los precios del combustible han subido considerablemente" y, a pesar de su estrategia de cobertura, que les proporciona "cierto alivio a corto plazo", ya están notando el impacto.

Iberia, Vueling y Air Europa descartan "a día de hoy" ninguna cancelación por la subida del queroseno y mantienen su operativa prevista. Eso sí, la aerolínea catalana tenía previsto aumentar de dos a tres vuelos la frecuencia de su ruta a Estambul, pero ha decidido mantener su operativa actual debido a la falta de demanda a esa zona, según explican fuentes de la compañía. Fuentes de la empresa insisten en que es habitual que las aerolíneas realicen ajustes en su programación a lo largo de todo el año, e insisten en que de momento no se trata de nada relevante o fuera de lo habitual.

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La primera aerolínea en número de pasajeros que vuela en España, Ryanair, tampoco tiene previstos recortes de vuelos de momento por la situación de la guerra de Irán. Ryanair anunció en octubre que cancelaría 1,2 millones de asientos de los aeropuertos regionales españoles en medio de su particular batalla con el gestor aeroportuario, Aena, por la subida de tarifas aeroportuarias. La 'low cost' irlandesa afirma que los aeropuertos regionales españoles no son rentables con los costes que pretende imponer Aena. Por otra parte, la compañía prevé subidas de precios en todo el sector debido a las cancelaciones de vuelos y los retrasos en la compra de billetes por parte de los pasajeros.