Resultados
Alphabet gana 62.578 millones de dólares en el primer trimestre, un 81% más interanual
La facturación de la empresa ascendió un 21% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior
EFE
Nueva York
Alphabet, la matriz de Google y YouTube, ganó 62.578 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 81 % más interanual, anunció la compañía este miércoles en un comunicado.
La facturación de la empresa ascendió un 21 % con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y se situó en 109.896 millones de dólares.
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