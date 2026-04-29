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Alphabet gana 62.578 millones de dólares en el primer trimestre, un 81% más interanual

La facturación de la empresa ascendió un 21% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior

Logo de Google.

Logo de Google. / EP

EFE

Nueva York

Alphabet, la matriz de Google y YouTube, ganó 62.578 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 81 % más interanual, anunció la compañía este miércoles en un comunicado.

La facturación de la empresa ascendió un 21 % con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y se situó en 109.896 millones de dólares.

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