Iberdrola mejora sus previsiones para 2026 pese a ganar un 15% menos en el primer trimestre

Iberdrola ganó 1.711,3 millones de euros hasta marzo, un 15% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Si se excluyen los efectos derivados de ajustes de la venta de activos en México y otros impactos, el beneficio neto ajustado creció en el periodo un 11,4%, hasta los 1.865 millones. De hecho, la compañía ha anunciado una mejora de sus previsiones para 2026, cuando espera un crecimiento de "más del 8%" en su beneficio neto ajustado, excluyendo plusvalías por rotación de activos.

Iberdrola atribuye el crecimiento a las inversiones en redes eléctricas en Reino Unido y Estados Unidos, dos de sus principales geografías, que concentran el 70% de las inversiones en redes eléctricas para el periodo 2025-2028. Igual que otras compañías del sector, la primera eléctrica española en número de clientes ha redirigido las inversiones de los próximos años hacia las actividades reguladas, que le garantizan una rentabilidad estable a medio plazo. De hecho, entre 2028 y 2030, espera que cerca del 75% del beneficio bruto de explotación (Ebitda) venga de actividades reguladas o contratos a plazo.

En el primer trimestre, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía superó los 4.067 millones de euros, en torno a un 10% menos que en los tres primeros meses de 2025, mientras que el Ebitda ajustado alcanzó los 4.100 millones de euros, un 2,4% más, siendo el negocio de redes el principal motor con un crecimiento del 9%, hasta los 2.048 millones de euros. En España, el negocio de redes registró un Ebitda de 426 millones de euros, un 6,3% más debido a la nueva tasa de retribución del 6,58% y por el impacto de 15 millones debido a "ajustes por remuneraciones de años anteriores".

El área de generación y clientes retrocedió un 2% (2.022 millones de euros) debido al impacto negativo en la Península Ibérica (1.002 millones de euros, un 3,25% menos) debido a la "operación reforzada aplicada por Red Eléctrica para incluir más generación síncrona (fundamentalmente ciclos combinados de gas)", ha explicado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, que ha aumentado los costes en comercialización, así como los menores precios, a pesar de las mayores ventas. Estos costes se compensaron con un aumento de la producción en Reino Unido y otros países europeos.

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Iberdrola descarta impactos financieros relevantes derivados de la guerra de Irán. La compañía explica en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tiene 93% de las compras de equipos estratégicos asegurado hasta 2028, sin afección por la situación de Estrecho de Ormuz, y que no tiene dependencia de combustibles fósiles "ni exposición a materias primas energéticas".