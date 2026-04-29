Mapfre gana 311 millones de euros en el primer trimestre, un 12,7% más

Mapfre cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto de 310,9 millones de euros, un 12,7% más que en el mismo periodo del año anterior, consolidando la senda de crecimiento que le llevó a batir todos sus récords en 2025, cuando superó por primera vez en su historia la barrera de los 1.000 millones de beneficio neto.

El motor del trimestre ha sido doble. Por un lado, destaca la mejora de la rentabilidad en el negocio de Iberia —históricamente el más sólido de la compañía, con 450 millones aportados al beneficio neto en el conjunto de 2025—. Por el otro, el buen desempeño de Mapfre Re, la rama reaseguradora del grupo. Dos piezas que ya fueron clave en el ejercicio récord del año pasado y que vuelven a tirar del carro en el arranque del nuevo.

La sombra del dólar

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Las primas cayeron un 2,2% en euros respecto al mismo trimestre de 2025, penalizadas por la depreciación de divisas que se inició el año pasado, en particular la del dólar estadounidense. No es un problema nuevo, pues ya en 2025 el grupo tuvo que lidiar con el efecto divisa en sus mercados de América Latina y Estados Unidos, donde mantiene una presencia relevante. Si se descuenta ese impacto, las primas crecen a un ritmo muy diferente, lo que apunta a que el negocio subyacente sigue en forma.

Es precisamente ese argumento el que repite el presidente de la compañía, Antonio Huertas, renovado en el cargo por otros cuatro años en la junta de accionistas de marzo. "Hemos cerrado un excelente primer trimestre que confirma que estamos en la senda correcta para cumplir con los compromisos del Plan Estratégico, pese al complejo contexto geopolítico", ha señalado en un comunicado remitido por la empresa. "La rentabilidad continúa mejorando de forma consistente en la mayoría de los negocios", ha añadido.

El eco de Oriente Medio

Huertas vuelve a salir al paso de las dudas sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio, el mismo argumento que ya empleó en la junta de marzo para tranquilizar a sus accionistas. La posición de la compañía es la misma: exposición mínima tanto en el negocio asegurador directo como en el reasegurador. Con ese argumento, Mapfre se alinea con otras grandes empresas españolas que en las últimas semanas han salido a subrayar su escasa dependencia de la región en conflicto.

La compañía afronta el resto del año con lo que Huertas define como "optimismo prudente", basado en la confianza en el modelo de negocio diversificado —presente en España, América Latina, Estados Unidos y Europa—, pero sin ignorar que el entorno geopolítico y la volatilidad de divisas siguen siendo variables difíciles de controlar.

2026 es el último año del actual plan estratégico de Mapfre, y la compañía se ha fijado metas ambiciosas. Entre ellas, la de superar el 13% de rentabilidad financiera (ROE) sin extraordinarios y situar el ratio combinado entre el 93% y el 94%. Los primeros tres meses del año apuntan en la dirección correcta, aunque el mercado sigue vigilante. En enero, UBS rebajó su recomendación sobre el valor a "vender", citando la elevada exposición a Brasil —donde anticipa una normalización de beneficios tras años de alta rentabilidad— y el posible deterioro del seguro de automóviles en Europa. Dudas que la dirección rechaza, pero que el mercado todavía no ha archivado del todo.