Operación
Portobello negocia la venta de la cadena gallega de gimnasios Supera a un fondo británico
Ancala Partners valoró inicialmente el grupo en 300 millones y ahora está realizando una «due diligence»
Fundada en A Coruña, Supera cuenta con medio centenar de centros deportivos en España y Portugal
Jorge Garnelo
El negocio del fitness y la vida sana mueve cada vez más dinero y genera, proporcionalmente, un mayor interés entre los grandes inversores. Prueba de ello es que el fondo de infraestructuras británico Ancala Partners se encuentra en negociaciones avanzadas con la gestora de capital riesgo Portobello para hacerse con la cadena gallega de centros deportivos y gimnasios 24 horas Supera, que cuenta con medio centenar de instalaciones en España y Portugal.
Según avanza Expansión, Ancala Partners está analizando la estructura del grupo mediante una due diligence, después de haber realizado una propuesta no solicitada que lo valora en cerca de 300 millones de euros. Todo para hacerse con una firma que el año pasado facturó 60 millones de euros, un 20% más, y que «da servicio a 200.000 socios y tiene más de 1.100 empleados».
Así lo destaca en su propia página web Portobello, que se convirtió en accionista mayoritario de Supera en 2017 con el objetivo de acelerar su expansión orgánica, aprovechar su consolidación en un mercado muy fragmentado y nutrirse del expertise de un equipo gestor con amplia experiencia en el sector. La compañía posee una treintena de centros deportivos concesionales y una quincena de gimnasios privados abiertos las 24 horas del día, con instalaciones en A Coruña --donde fue fundada en 1993--, Vigo y Pontevedra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles
- El Concello de A Coruña oferta más de mil plazas para excursiones gratuitas: estos son los destinos
- Los 4 bares míticos de A Coruña que se han colado en letras de canciones (y cuáles aún puedes visitar)
- Cuenta atrás para el nuevo urbanismo de Arteixo después de 26 años: el plan general ya está en manos de la Xunta y el Estado
- Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
- Un avión de Ryanair aterriza por primera vez en A Coruña en una operación comercial
- Álex Hernández, exjugador de baloncesto: «Dije ‘no’ a la primera llamada del Leyma, pero jugar en A Coruña ha sido la mejor decisión de mi vida»
- Un policía de A Coruña ayuda a dar a luz a la mujer de un compañero antes de que lleguen los sanitarios: 'Cando naceu choramos da emoción