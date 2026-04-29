Santander gana 5.455 millones hasta marzo, un 60,3% más gracias a la plusvalía de Polonia

El Banco Santander arranca el primer trimestre del año con un beneficio neto de 5.455 millones de euros, lo que supone un aumento del 60,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata de un impulso alcanzado, en gran medida, por la plusvalía de 1.895 millones generada por la venta de Santander Bank Polska, su negocio en Polonia, aunque si se elimina este efecto extraordinario, el banco mantiene igualmente un ritmo sólido, donde el beneficio de las operaciones continuadas se situó en 3.779 millones, un 12,3% más.

La entidad elevó sus ingresos totales hasta 15.140 millones de euros, un 3,8% más, apoyada, según explican, en el incremento de la actividad de clientes. El margen de intereses alcanzó los 11.019 millones (+3,7%), mientras que las comisiones también avanzaron con fuerza gracias al mayor volumen de negocio.

Este crecimiento se apoya en una base cada vez mayor: el grupo suma ya 176 millones de clientes, tras incorporar ocho millones en los últimos doce meses. En esta tarea destaca el impulso del banco digital Openbank, que ha superado el millón de usuarios en México apenas un año después de su lanzamiento.

En paralelo, los volúmenes de negocio continúan al alza, con un incremento del 5% en crédito y del 4% en depósitos en euros constantes, impulsados por la buena evolución en áreas como hipotecas, financiación al consumo y banca corporativa.

Eficiencia y rentabilidad en mejora

Más allá del impacto puntual de Polonia, el banco insiste en la mejora estructural de su rentabilidad. El beneficio ordinario —que excluye elementos no recurrentes— alcanzó un récord de 3.560 millones, un 12% más, apoyado en la ejecución de la estrategia de transformación interna.

Esta hoja de ruta, basada en plataformas globales y digitalización, está permitiendo reducir costes. De hecho, los gastos totales cayeron un 3%, lo que impulsó el margen neto un 10%, hasta 8.656 millones, y mejoró la ratio de eficiencia al 42,8%. En este sentido, la rentabilidad (marcada por el RoTE ordinario) se situó en el 15,2%, mientras que el beneficio por acción creció un 17%. Además, el valor tangible por acción más dividendo aumentó un 19%.

La entidad asegura que mantiene un su compromiso con el inversor. En marzo aprobó un dividendo final en efectivo de 12,5 céntimos por acción, que se abonará en mayo, elevando la retribución total con cargo a 2025 un 14%. A ello se suma un programa de recompra de acciones de hasta 5.000 millones de euros.

En conjunto, la remuneración al accionista ronda los 7.100 millones, aproximadamente el 50% del beneficio.

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De cara al futuro, Santander reafirma sus objetivos: espera crecimiento de ingresos de un dígito medio en 2026, mejora adicional de la eficiencia y una ratio de capital en el entorno del 12,8%-13%. Más a largo plazo, el banco aspira a superar los 20.000 millones de beneficio en 2028 y alcanzar más de 210 millones de clientes, apoyado en su escala global y la digitalización.