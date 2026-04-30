Abanca refuerza su corazón tecnológico ubicado en Pocomaco con más capacidad y eficiencia para afrontar su crecimiento

En el polígono de Pocomaco, donde la actividad industrial y logística marca el pulso cotidiano, hay un edificio que opera a otra velocidad: la del dato. Allí, Abanca ha culminado la transformación integral de su principal centro de procesamiento de datos (CPD), una infraestructura crítica que funciona como el verdadero corazón tecnológico del banco.

La reforma, ejecutada sobre una superficie de 1.600 metros cuadrados y desarrollada durante algo más de seis meses, no ha interrumpido en ningún momento la operativa de la entidad. Un detalle que, más allá de lo técnico, da la medida de la exigencia de este tipo de instalaciones: el banco siguió procesando en paralelo millones de operaciones mientras el edificio se reinventaba desde dentro.

El resultado es un espacio más abierto, funcional y eficiente, concebido para albergar a los equipos de Operaciones de Tecnologías de la Información y Ciberseguridad, responsables de monitorizar en tiempo real la actividad digital de la entidad. Pero también es un mensaje. “Nuestra estrategia como organización es mantenernos siempre listos para el crecimiento a través de la evolución tecnológica”, subrayó el presidente, Juan Carlos Escotet, durante la inauguración. “Buscamos ampliar nuestras capacidades para hacer cada vez más cosas y con mayor calidad, pero siempre con el foco en las personas”, añadió.

El CPD de Pocomaco no es un equipamiento más. Desde este nodo se articula una red que conecta más de 250.000 dispositivos de medio centenar de tipologías distribuidos en España, Portugal y otros nueve países. Terminales de punto de venta, cajeros, equipos internos o plataformas digitales convergen en una infraestructura capaz de procesar y almacenar de forma segura los datos de millones de clientes. Solo en 2025, la actividad del banco generó más de 17.000 millones de transacciones de datos, ejecutadas en fracciones de segundo y sin margen para el error.

Gemelo en la central de A Coruña

Esa necesidad de robustez explica otra de las singularidades del modelo tecnológico de la entidad: la existencia de un segundo CPD en la sede de la entidad en A Coruña, que opera en paralelo al de Pocomaco. Cada dato, cada operación, se replica en ambos centros, lo que refuerza la resiliencia del sistema y garantiza la continuidad del negocio. Una arquitectura que, según fuentes del sector, no es habitual en todas las entidades.

La intervención también responde a una lógica de crecimiento. “Con esta reforma hemos conseguido unas instalaciones de un nivel muy alto, a la altura de otras que ya son emblemáticas en Abanca”, explicó el consejero delegado, Francisco Botas. “Es la tercera actuación sobre nuestros CPDs en los últimos años, con el objetivo de dar respuesta al incremento de las necesidades de procesamiento de datos derivadas del crecimiento del banco y de la digitalización”, añadió.

Más allá de la estética o la ergonomía, la transformación de este CPD ilustra un cambio de escala en el negocio bancario. En un sector donde cada vez más operaciones se producen fuera de la oficina física, la infraestructura tecnológica se convierte en el verdadero punto neurálgico. Y en Pocomaco, ese centro neurálgico late ahora con mayor capacidad, eficiencia y, sobre todo, preparación para lo que está por venir.