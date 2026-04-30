Condis compra Binipreu, la cadena de supermercados líder en Menorca

La cadena de supermercados Condis da el salto a Baleares. El histórico grupo de distribución barcelonés ha alcanzado un acuerdo para adquirir la cadena Binipreu, que es el referente del sector en la isla de Menorca.

Concretamente, Condis comprará ocho supermercados Binipreu ubicados en la capital de la isa, Maó (3), y en los municipios de Alaior (1), Es Migjorn Gran (1), Ferreries (1) y Es Castell (2). El acuerdo alcanzado con Dispreu, la empresa gestora de esta cadena local, también incorpora la adquisición de tres plataformas logísticas, situadas en Maó (2) y Alaior (1); así como el principal centro comercial de la isla, Binipreu Menorca, inaugurado en 2012 y que sigue siendo un referente tanto para los menorquines como para los miles de turistas que visitan cada año la isla. Asimismo, Condis asumirá también el suministro del resto de establecimientos que actualmente continúan vinculados a la cadena.

La operación, que ha sido asesorada por CS Corporate Advisors, está sujeta a la aprobación de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y a la formalización del contrato definitivo, según ha explicado la empresa compradora en un comunicado. Una vez cumplidos estos requisitos, los establecimientos de Binipreu pasarán a formar parte de la red del Grupo Condis, que en 2024 alcanzó una facturación de 807 millones de euros.

"Las dos empresas compartimos un modelo de negocio muy similar y los mismos valores en cuanto a la proximidad, tanto física como de producto, así como una clara apuesta por el producto fresco, de calidad y de temporara. Esta afinidad facilitará una integración ágil dentro de la estructura de Condis, preservando a su vez la esencia local que siempre ha caracterizado a Binipreu", explica el director general de Condis, Manuel Romero, en una carta que ha remitido a los proveedores y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

En esta misiva, Romero también destaca que "con esta operación, Condis da un paso estratégico clave, la entrada en Baleares, ampliando la presencia del grupo más allá de Cataluña y consolidando nuestro proyecto de supermercado de proximidad".

Manel Romero, director general de Condis. / EPC

Condis Supermercats fue fundada en 1961 por los hermanos Ramon, Xavier y Antoni Condal. Justo 60 años después, en 2021, los primos que integraban la segunda generación de la familia propietaria optaron por desinvertir en la compañía. Así, en una primera fase dieron entrada al fondo de inversión Portobello Capital, que tomó una participación del 45% y, a finales de ese mismo año, optaron por desprenderse de todas sus acciones al transmitir el paquete mayoritario a un grupo de directivos liderados por Manuel Romero, el alma mater actual de la empresa, que acumula tres décadas de trayectoria profesional en la cadena.

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Así, con el apoyo de Portobello, Condis ha emprendido una nueva fase de crecimiento, basada en la expansión a través de franquicias, pero manteniendo a su vez una importante red de tiendas propias ubicadas, fundamentalmente, en el área metropolitana de Barcelona. En paralelo, Condis ha empezado también a crecer mediante adquisiciones. Así, en 2024 llegó a un acuerdo para hacerse con una participación en la cadena Roges Supermercats, referente en la comarca del Bages, lo que permitió al grupo reforzarse en el interior de Cataluña. A esta estrategia, la cadena suma ahora la compra de Binipreu, dando el salto a Baleares. En el pasado, Condis operaba también en Madrid, una plaza que abandonó progresivamente hasta que vendió todas las tiendas que le quedaban en 2021.