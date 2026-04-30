La economía española crece un 0,6% en el primer trimestre pese al impacto de la guerra en Irán

La economía española mantuvo el pulso de crecimiento en el arranque de 2026, pese a un contexto internacional marcado por la guerra en Irán, que se inició el 28 de febrero, y su impacto sobre la inflación desde febrero. Según el avance de la Contabilidad Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el producto interior bruto (PIB) creció un 0,6% en el primer trimestre respecto a los tres meses anteriores, dos décimas menos que en el trimestre anterior, por la debilidad del sector exterior en un contexto de conflicto en Oriente Medio y volatilidad de los precios energéticos.

En tasa interanual, la economía española aceleró su ritmo de crecimiento hasta el 2,7%, una décima más que en el cuarto trimestre de 2025 gracias al tirón de la demanda nacional, que contribuyó con 3,4 puntos, en contraste con las siete décimas que restó la demanda externa. Con este avance, "España mantiene el liderazgo entre las principales economías de la zona euro", sostiene el Ministerio de Economía, Empresa y Comercio.

En el primer trimestre se ralentizó el consumo de las familias, tres décimas, y sitúa su crecimiento en el 0,6%, mientras que el gasto final de las administraciones públicas aumentó un 0,2%, una tasa que se mantiene respecto al trimestre anterior, detalla el INE.

Esta evolución se apoyó especialmente en la solidez del mercado laboral, aunque el inicio del año estuvo condicionado por el nuevo 'shock' energético derivado del conflicto en Irán. El crecimiento se ha sustentado en la demanda interna, que ha aportado 0,4 puntos, y en menor medida en la demanda externa (exportaciones e importaciones), que contribuyó con 0,2 puntos.

Las exportaciones han caído un 0,5% y abandonan el terreno positivo del cuarto trimestre del ejercicio anterior, cuando crecieron un 0,7%, mientras que también han descendido las importaciones, un 1,2%, frente al crecimiento del 1,2% del trimestre anterior.

Según destaca el Ministerio de Econonomía, Empresa y Comercio, las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado 20 de marzo están contribuyendo a amortiguar el impacto de este encarecimiento energético sobre hogares y empresas.

La inversión, por su lado, aumentó un 5,6% interanual, seis décimas menos que en el trimestre anterior, con avances del 6,8% en los productos de la propiedad intelectual y del 3,9% en los bienes de equipo.

Por sectores, destacó el crecimiento de la construcción, que aumentó un 6,5% interanual, una evolución que lanza una señal positiva para los próximos trimestres. También sobresalió la aceleración de los servicios, que crecieron un 3,4% interanual, frente al 2,9% registrado en el trimestre anterior.

Mejora la productividad

Otro de los datos positivos del avance de la Contabilidad Nacional fue la evolución de la productividad. La productividad por hora trabajada creció un 1% trimestral, su mejor dato desde el arranque de 2025, y avanzó un 0,6% interanual.

El empleo de la economía, medido en horas trabajadas, bajó el 0,3% trimestral, mientras que los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 0,8%. En términos interanuales, las horas trabajadas crecen un 2,1% este trimestre, una décima más que en el precedente, y los puestos equivalentes a tiempo completo lo hacen un 2,8 %, una tasa similar a la del cuarto trimestre de 2025.

Por el lado de las rentas, la remuneración de los asalariados subió el 0,8% trimestral, mientras el excedente de explotación bruto (asimilable al margen de las empresas) creció un 1,5 %.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha considerado en unas declaraciones remitidas a los medios que "la economía española mantiene el pulso de crecimiento en este arranque de año marcado por la guerra de Irán", con un PIB que acelera hasta el 2,7 % en términos interanuales.

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Un ritmo con el que "seguimos liderando entre las principales economías de la Unión Europea", ha insistido Cuerpo, quien ha destacado el crecimiento "sólido y sostenido por dos grandes fortalezas: el consumo de los hogares y la inversión de nuestras empresas".