A Coruña, entre las 10 provincias que encadena cinco meses con exportaciones a la baja: el sector químico lidera el retroceso

A Coruña se sitúa entre las diez provincias españolas que encadenan cinco meses consecutivos de caída en sus exportaciones, entre octubre de 2025 y febrero de 2026, últimas cifras disponibles. El dato, poco habitual en una economía con fuerte vocación exterior, refleja una fase de ajuste tras años de crecimiento y apunta a factores sectoriales y geográficos muy concretos. En el conjunto de este periodo, la variación es del -3,49%, un descenso moderado en términos agregados, pero sostenido en el tiempo.

El comportamiento de la provincia la coloca en un grupo reducido junto a Huesca, León, Palencia, Soria, Zamora, Cuenca, La Rioja, Álava y Barcelona. Con la excepción de esta última, todas presentan un menor volumen de ventas que A Coruña, lo que refuerza el peso específico de la provincia en el comercio exterior español.

Este matiz es relevante: no se trata solo de un descenso, sino de una caída en la principal zona exportadora del noroeste, con mayor exposición a ciclos sectoriales.

El análisis por productos revela que el mayor ajuste no se concentra en el textil, pese a su peso estructural, sino en el ámbito químico. El capítulo de productos diversos de las industrias químicas registra una caída de más de 113 millones de euros, con un desplome del 74,3%.

Refinería de Repsol

A ello se suma el retroceso de los productos químicos inorgánicos, que se hunden un 84,4%, aunque con menor volumen. Este comportamiento apunta a un ajuste en segmentos vinculados a la actividad industrial y energética, en una provincia donde la refinería de Repsol tiene un papel determinante en el tejido exportador.

El textil, por su parte, muestra descensos más contenidos en términos relativos, pero relevantes en volumen. Las prendas no de punto caen un 2,5% y las de punto un 1,3%, lo que en cifras absolutas suponen casi 50 millones. Su elevada base exportadora (1.250 millones entre octubre de 2025 y febrero de 2026) explica que, incluso con ligeras variaciones porcentuales, su impacto sea significativo en el agregado provincial. Junto a ellos, otros capítulos como filamentos sintéticos, bebidas o productos lácteos también contribuyen a la corrección.

En el plano geográfico, las caídas se concentran en mercados clave. Estados Unidos lidera el retroceso en términos absolutos, con más de 113 millones menos y una bajada del 51,6%. Le sigue Marruecos -un cliente relevante de productos vinculados a la energía y a la industria-, con un descenso de más de 105 y un 27,1%. En términos relativos, destaca también Chile, que reduce a la mitad sus compras, aunque sobre una base menor.

Causas

El comportamiento de estos destinos sugiere un doble factor: por un lado, ajustes en la demanda internacional y, por otro, cambios en las condiciones comerciales.

El caso de Estados Unidos introduce además un componente de incertidumbre política y comercial. La evolución del comercio exterior con este país no es ajena al contexto internacional y a las decisiones que puedan adoptarse en materia arancelaria o regulatoria, sobre todo en un escenario marcado por el protagonismo de Donald Trump en el debate económico estadounidense. Aunque el impacto concreto depende de cada sector, la exposición a ese mercado añade volatilidad al balance exportador coruñés.

En conjunto, la caída de las exportaciones en A Coruña responde a un ajuste concentrado en determinados sectores industriales y en mercados específicos, más que a un deterioro generalizado. El reto a corto plazo pasa por evaluar si se trata de un ciclo transitorio o de un cambio de tendencia en algunos de los pilares del comercio exterior provincial.